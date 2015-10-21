МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. ОГЭ по двум основным предметам, русскому языку и математике, будет проведен, датой старта определено 9 июня, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко

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Глушко уточнил, что была определена дата его начала — 9 июня, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что в этом году школьники не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ.

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