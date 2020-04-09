Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваВ Минпросвещения уточнили дату проведения ОГЭ

Глушко уточнил, что была определена дата его начала — 9 июня, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что в этом году школьники не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

В Минпросвещения назвали дату проведения ОГЭ

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. ОГЭ по двум основным предметам, русскому языку и математике, будет проведен, датой старта определено 9 июня, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко
РИА Новости09:46

Подробнее о событии

В Минпросвещения назвали дату проведения ОГЭ по основным предметам

RT на русском10:21

Сократят ли летние каникулы и как будем сдавать ОГЭ и ЕГЭ: Минпросвещения ответило на главные вопросы о школе в период пандемии коронавируса

Комсомольская правда13:02

Определена дата всероссийского экзамена для девятиклассников

ИА Красная Весна10:55

ОГЭ для школьников стартует 9 июня

Невские Новости12:10

В Минпросвещения определили дату проведения ОГЭ

Профиль10:11

В Минпросвещения назвали дату проведения ОГЭ

РИА Новости09:46

В Минпросвещения уточнили дату проведения ОГЭ

Вечерняя Москва09:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Общество

В Италии за сутки выздоровело рекордное число человек

В Италии за сутки выздоровели более двух тысяч человек, что стало рекордным показателем, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru вчера в 12:34
Общество

Начался прием заявлений на выплату 5000 рублей на детей до 3 лет

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выплате семьям с детьми по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трёх лет, если семья имела право на материнский капитал (даже если он уже был потрачен).
Курган и курганцы 04:30
Армия и оружие

Два фрегата возвращаются в Севастополь из Средиземного моря

«Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» возвращаются в главную базу Черноморского флота город-герой Севастополь из дальней морской зоны.
Вести Севастополя 01:30
Общество

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 17:55
Политика

Песков прокомментировал слова Путина про печенегов и половцев

Владимир Путин сам добавил в свою речь слова о печенегах и половцах, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:36
Общество

В Epic Games Store бесплатно и навсегда раздают игру о Шерлоке Холмсе

Российская газета 11:02
Киберспорт

Bethesda выпустила второй трейлер к игре Fallout 76 Wastelanders

Megaobzor.com 14:29
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении нефтедобычи

Россия и страны-участницы ОПЕК+ пришли к согласию относительно сокращения добычи нефти.
Народные новости 17:30
Происшествия

В Таиланде женщина повторно заразилась коронавирусом

Гражданка Таиланда повторно заразилась коронавирусной инфекцией через неделю после выздоровления, сообщила газета "Тхаи Рат" со ссылкой на департамент здравоохранения провинции Чайяпхум.
РИА Новости 07:41
Здоровье

Минздрав обновил список препаратов для лечения COVID-19

Минздрав России обновил список препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 12:20
Шоу-бизнес

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Uznayvse.ru 04:51
Политика

Кадыров выругался матом, комментируя спор о границе Чечни и Ингушетии

URA.Ru 09:40
Политика

В МИД Италии оправдали La Stampa, но сами обиделись на иностранное СМИ

Отметил, что ранее возглавляемое Ди Майо ведомство не стало «дистанцироваться» от высказанных итальянской газетой La Stampa предположений о том, что 80% помощи, которую Россия оказывает Италии в борьбе с коронавирусом, неэффективна и что подлинная цель России — пиар и приближение к базам НАТО.
REGNUM 06:27
Наука

Часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу Эйнштейна

Ученые синхронизировали время в двух идентичных атомных часах и расположили хронометры на первом и последнем этажах небоскреба Tokyo Sky Tree, который является самым высоким зданием в Японии.
Planet Today 06:26
Армия и оружие

«Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ по АК-12 на 2020 год

Российский концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ по автоматам АК-12 за 2020 год.
Известия 09:10
Общество

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету из-за коронавируса

"Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе консультаций с фракцией ЛДПР в Госдуме.
Российская газета вчера в 16:47
Технологии

Sony представила геймпад для PlayStation 5

Коммерсантъ вчера в 04:40
Энергетика

Мексика пригрозила выйти из ОПЕК+

Мексика выступила против сокращения добычи нефти и выразила намерение выйти из ОПЕК+, сообщили источники.
Взгляд.ру 16:18
Общество

В Хабаровске объявили о досрочном окончании учебного года

Власти Хабаровска первыми в России объявили о досрочном окончании учебного года для учеников 1–8-х классов.
Агентство Телеграф 05:10
Космос

Новые методы поиска сделают охоту на инопланетян интереснее

Двойная проверка вкупе с работой ИИ имеет решающее значение при поиске сигналов инопланетян, считают ученые.
Популярная механика 09:11
Кино

Слух: в разработке находится сиквел «Взрывной блондинки» для Netflix

Портал DiscussingFilm, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что в разработке якобы находится сиквел «Взрывной блондинки» с Шарлиз Терон, причём выйдет он на Netflix.
Игромания.ру 13:22
Общество

Согласован график вывоза россиян из-за рубежа до 13 апреля

Оперативным штабом правительства России согласован график вывозных рейсов до 13 апреля.
Вести.Ru 14:21
Единоборства

Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен из-за коронавируса COVID-19, сообщил глава UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу ESPN.
Коммерсантъ 18:58
Шоу-бизнес

Игорь Николаев рассказал о перенесенной пневмонии

Rambler News Service 04:06
Экономика

Путин предложил новые меры поддержки предприятий

В каждом регионе составят список системообразующих предприятий, в связи с чем необходимо принять дополнительные меры поддержки таких предприятий, особенно малых и средних предприятий (МСП), заявил президент Владимир Путин.
Вести.Ru вчера в 09:25
Наука

Найден препарат, убивающий коронавирус за 48 часов

12 Канал Омск 01:46
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 12:06
Происшествия

В «Газпроме» умер сотрудник с коронавирусом

Сотрудник «Газпром трансгаз Югорск», зараженный коронавирусом, умер. Об этом сообщил ТАСС источник в компании.
Lenta.ru 18:38
Общество

Российским школьникам показали порно на уроке православия

Российским школьникам в ходе дистанционного урока «Основы православной культуры» по сервису для видеозвонков и конференций Zoom показали порнографию.
Lenta.ru 19:19
Общество

Кладбища Москвы закрыли из-за коронавируса

Вести.Ru 11:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное