Коронавирус
Вечерняя МоскваВ Минпросвещения уточнили дату проведения ОГЭ
Глушко уточнил, что была определена дата его начала — 9 июня, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что в этом году школьники не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ.
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с чего всё началось
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. ОГЭ по двум основным предметам, русскому языку и математике, будет проведен, датой старта определено 9 июня, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий ГлушкоРИА Новости09:46
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Общество
В Италии за сутки выздоровело рекордное число человек
В Италии за сутки выздоровели более двух тысяч человек, что стало рекордным показателем, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
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Армия и оружие
Два фрегата возвращаются в Севастополь из Средиземного моря
«Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» возвращаются в главную базу Черноморского флота город-герой Севастополь из дальней морской зоны.
Общество
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.
Политика
Песков прокомментировал слова Путина про печенегов и половцев
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Bethesda выпустила второй трейлер к игре Fallout 76 Wastelanders
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Россия и страны-участницы ОПЕК+ пришли к согласию относительно сокращения добычи нефти.
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Здоровье
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Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
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В МИД Италии оправдали La Stampa, но сами обиделись на иностранное СМИ
Отметил, что ранее возглавляемое Ди Майо ведомство не стало «дистанцироваться» от высказанных итальянской газетой La Stampa предположений о том, что 80% помощи, которую Россия оказывает Италии в борьбе с коронавирусом, неэффективна и что подлинная цель России — пиар и приближение к базам НАТО.
Наука
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Ученые синхронизировали время в двух идентичных атомных часах и расположили хронометры на первом и последнем этажах небоскреба Tokyo Sky Tree, который является самым высоким зданием в Японии.
Армия и оружие
«Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ по АК-12 на 2020 год
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Общество
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету из-за коронавируса
"Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе консультаций с фракцией ЛДПР в Госдуме.
Технологии
Sony представила геймпад для PlayStation 5
Энергетика
Мексика пригрозила выйти из ОПЕК+
Мексика выступила против сокращения добычи нефти и выразила намерение выйти из ОПЕК+, сообщили источники.
Общество
В Хабаровске объявили о досрочном окончании учебного года
Власти Хабаровска первыми в России объявили о досрочном окончании учебного года для учеников 1–8-х классов.
Космос
Новые методы поиска сделают охоту на инопланетян интереснее
Двойная проверка вкупе с работой ИИ имеет решающее значение при поиске сигналов инопланетян, считают ученые.
Кино
Слух: в разработке находится сиквел «Взрывной блондинки» для Netflix
Портал DiscussingFilm, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что в разработке якобы находится сиквел «Взрывной блондинки» с Шарлиз Терон, причём выйдет он на Netflix.
Общество
Согласован график вывоза россиян из-за рубежа до 13 апреля
Оперативным штабом правительства России согласован график вывозных рейсов до 13 апреля.
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен из-за коронавируса COVID-19, сообщил глава UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу ESPN.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев рассказал о перенесенной пневмонии
Экономика
Путин предложил новые меры поддержки предприятий
В каждом регионе составят список системообразующих предприятий, в связи с чем необходимо принять дополнительные меры поддержки таких предприятий, особенно малых и средних предприятий (МСП), заявил президент Владимир Путин.
Наука
Найден препарат, убивающий коронавирус за 48 часов
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Происшествия
В «Газпроме» умер сотрудник с коронавирусом
Сотрудник «Газпром трансгаз Югорск», зараженный коронавирусом, умер. Об этом сообщил ТАСС источник в компании.
Общество
Российским школьникам показали порно на уроке православия
Российским школьникам в ходе дистанционного урока «Основы православной культуры» по сервису для видеозвонков и конференций Zoom показали порнографию.
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