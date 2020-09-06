В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах
Смотрите также
Ефремов спрогнозировал наказание для себя в виде восьми лет тюрьмы
Стало известно о реакции Петросяна на срыв концерта в Сочи
Очевидцы сообщили о десяти БТР у резиденции Лукашенко в Минске
Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
Использование краски для волос повышает риск развития рака у женщин
Вступили в силу новые правила расчета тарифов ОСАГО в России
Россиянка утонула в Италии во время катания на лодке
Ростовский собор посетила вице-премьер Татьяна Голикова
В Екатеринбурге мужчина избил девочку на улице
Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона
Учителей российских школ не обяжут прививаться от коронавируса
В Минске тысячи людей вышли к площади Независимости
Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
Шойгу: самолеты НАТО регулярно имитируют нанесение ударов по России
Собянин опроверг слухи о новом карантине из-за коронавируса в Москве
Турция перебросила танки и бронетехнику на границу с Грецией
Бывший адвокат Трампа объяснил его восхищение Путиным
Учителей российских школ не обяжут прививаться от коронавируса
В российских школах выявлены случаи коронавируса, однако они единичные, заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».В источнике
С чего всё началось
"Во многих регионах, в том числе в Москве, родителям предоставляется право по их решению, даже если школа работает в штатном режиме, если они считают, что в этот период времени целесообразнее для здоровья ребенка в дистанционном формате проходить обучение, то можно написать заявление, ребенок будет проходить обучение в дистанционном формате", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда
".
Подробнее о событии
Дмитрий Глушко: «Школы сами выбирают, когда им удобно провести Всероссийскую проверочную работу»
Комсомольская правда05:02