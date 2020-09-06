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Ведомости
Ведомости

В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах

В российских школах выявлены случаи коронавируса, однако они единичные, заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».В источнике
С чего всё началось
"Во многих регионах, в том числе в Москве, родителям предоставляется право по их решению, даже если школа работает в штатном режиме, если они считают, что в этот период времени целесообразнее для здоровья ребенка в дистанционном формате проходить обучение, то можно написать заявление, ребенок будет проходить обучение в дистанционном формате", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда
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ТАСС05:12
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В Минпросвещения рассказали о первых случаях перехода школ на удаленку

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Коммерсантъ

В ряде российских школ из-за коронавируса введено дистанционное обучение

Коммерсантъ05:03
URA.Ru

В России начали фиксировать случаи коронавируса в школах

URA.Ru04:57
РБК

В Минпросвещения сообщили о первых переходах российских школ на удаленку

РБК05:23
ТАСС

Жители многих регионов могут перевести детей на удаленное обучение

ТАСС05:12
RT на русском

Ряд школ в регионах России перешли на удалёнку из-за коронавируса

RT на русском05:10
Комсомольская правда

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Комсомольская правда05:02

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