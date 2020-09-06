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Ведомости
Ведомости

В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах

В российских школах выявлены случаи коронавируса, однако они единичные, заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».В источнике
С чего всё началось
"Во многих регионах, в том числе в Москве, родителям предоставляется право по их решению, даже если школа работает в штатном режиме, если они считают, что в этот период времени целесообразнее для здоровья ребенка в дистанционном формате проходить обучение, то можно написать заявление, ребенок будет проходить обучение в дистанционном формате", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда
".
ТАСС05:12
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РБК

В Минпросвещения сообщили о первых переходах российских школ на удаленку

РБК05:23
Коммерсантъ

В ряде российских школ из-за коронавируса введено дистанционное обучение

Коммерсантъ05:03
Комсомольская правда

Дмитрий Глушко: «Школы сами выбирают, когда им удобно провести Всероссийскую проверочную работу»

Комсомольская правда05:02
ТАСС

Жители многих регионов могут перевести детей на удаленное обучение

ТАСС05:12
Газета.Ru

В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах

Газета.Ru05:11
RT на русском

Ряд школ в регионах России перешли на удалёнку из-за коронавируса

RT на русском05:10
РИА Новости

В Минпросвещения рассказали о первых случаях перехода школ на удаленку

РИА Новости04:40

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
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В США завершили сборку главного зеркала нового космического телескопа

Вашингтон, 6 сентября 2020, 13:38 — REGNUM Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA и некоторых американских научно-исследовательских институтов завершили сборку главного зеркала космического телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope (RST).
REGNUM06:38
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В США раскрыли цели полетов бомбардировщиков B-52 около Крыма

Бомбардировщики B-52 Stratofortress в ходе подлета со стороны Украины к Крыму сопровождались западными средствами воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию средств противовоздушной обороны России на полеты стратегической авиации Соединенных Штатов.
Военное дело04:10
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В партии Меркель призвали Шрёдера покинуть «посты в России» из-за инцидента с Навальным

Зампредседателя фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС / ХСС) в Бундестаге Йохан Вадефуль (ХДС) призвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в свете ситуации вокруг Алексея Навального покинуть посты в "Роснефти" и компании Nord Stream 2 AG - операторе строительства газопровода "Северный поток - 2".
ТАСС05:50
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