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Ведомости
Ведомости

В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах

В российских школах выявлены случаи коронавируса, однако они единичные, заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».В источнике
С чего всё началось
"Во многих регионах, в том числе в Москве, родителям предоставляется право по их решению, даже если школа работает в штатном режиме, если они считают, что в этот период времени целесообразнее для здоровья ребенка в дистанционном формате проходить обучение, то можно написать заявление, ребенок будет проходить обучение в дистанционном формате", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда
".
ТАСС05:12
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РБК

В Минпросвещения сообщили о первых переходах российских школ на удаленку

РБК05:23
RT на русском

Ряд школ в регионах России перешли на удалёнку из-за коронавируса

RT на русском05:10
URA.Ru

В России начали фиксировать случаи коронавируса в школах

URA.Ru04:57
РИА Новости

В Минпросвещения рассказали о первых случаях перехода школ на удаленку

РИА Новости04:40
ТАСС

Жители многих регионов могут перевести детей на удаленное обучение

ТАСС05:12
Коммерсантъ

В ряде российских школ из-за коронавируса введено дистанционное обучение

Коммерсантъ05:03
Комсомольская правда

Дмитрий Глушко: «Школы сами выбирают, когда им удобно провести Всероссийскую проверочную работу»

Комсомольская правда05:02

СМИ: власти США фиксируют рост исходящей от других стран угрозы для космических систем

Власти США приняли решение ужесточить требования к кибербезопасности национальных космических систем, поскольку считают, что другие страны представляют для них все большую опасность.
ТАСС00:29

Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Daily22:25
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Суперфинал конкурса «Лидеры России» стартовал в Подмосковье

В Солнечногорске на площадке мастерской управления «Сенеж» стартовал суперфинал конкурса «Лидеры России 2020», в соревнованиях принимают участие конкурсанты из 54 регионов страны, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО04:30

Бизнес Германии оценил потери от возможного отказа от Nord Stream 2

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Инфоросвчера в 03:08
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Москва призывает Берлин оперативно ответить на запрос по Навальному

Россия призывает власти Германии как можно более оперативно дать ответы на запрос Генпрокуратуры по ситуации с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском05:06
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Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на 4 тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения из-за выложенных на ее страницах в соцсетях фотографий носков, на которых изображена конопля, следует из материалов на сайте суда.
РИА Новости05:29
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Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
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