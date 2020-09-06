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Ведомости
Ведомости

В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах

В российских школах выявлены случаи коронавируса, однако они единичные, заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».В источнике
С чего всё началось
"Во многих регионах, в том числе в Москве, родителям предоставляется право по их решению, даже если школа работает в штатном режиме, если они считают, что в этот период времени целесообразнее для здоровья ребенка в дистанционном формате проходить обучение, то можно написать заявление, ребенок будет проходить обучение в дистанционном формате", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда
".
ТАСС05:12
Подробнее о событии
РБК

В Минпросвещения сообщили о первых переходах российских школ на удаленку

РБК05:23
Коммерсантъ

В ряде российских школ из-за коронавируса введено дистанционное обучение

Коммерсантъ05:03
Комсомольская правда

Дмитрий Глушко: «Школы сами выбирают, когда им удобно провести Всероссийскую проверочную работу»

Комсомольская правда05:02
ТАСС

Жители многих регионов могут перевести детей на удаленное обучение

ТАСС05:12
Газета.Ru

В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах

Газета.Ru05:11
RT на русском

Ряд школ в регионах России перешли на удалёнку из-за коронавируса

RT на русском05:10
РИА Новости

В Минпросвещения рассказали о первых случаях перехода школ на удаленку

РИА Новости04:40

Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на четыре тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения из-за выложенных на ее страницах в соцсетях фотографий носков, на которых изображена конопля, следует из материалов на сайте суда.
Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли
РИА Новости05:29
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Шойгу: самолеты НАТО регулярно имитируют нанесение ударов по России

«Настораживает больше другое: если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов»,— сказал господин Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ08:28
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Киркоров и Брежнева выступят на свадьбе внучки олигарха в Челябинске

На празднике выступят певец Филипп Киркоров, певица Вера Брежнева, юморист Семён Слепаков, а также телеведущая Первого канала Алла Михеева и блогер Наталья Краснова, которые будут ведущими свадьбы.
News.ruвчера в 03:21
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LG назвала дату выхода нового смартфона LG Wing 5G с двойным экраном

В отличие от Surface Duo с двумя экранами, который превращает два расположенных рядом дисплея (каждый 5,6 дюйма) в 8,3-дюймовый экран размером с планшет, когда он полностью открыт, LG Wing имеет основной экран размером 6,8 дюйма.
Astera06:39
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Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
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