В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах
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В российских школах выявлены случаи коронавируса, однако они единичные, заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».В источнике
С чего всё началось
"Во многих регионах, в том числе в Москве, родителям предоставляется право по их решению, даже если школа работает в штатном режиме, если они считают, что в этот период времени целесообразнее для здоровья ребенка в дистанционном формате проходить обучение, то можно написать заявление, ребенок будет проходить обучение в дистанционном формате", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда
".
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Дмитрий Глушко: «Школы сами выбирают, когда им удобно провести Всероссийскую проверочную работу»
Комсомольская правда05:02