Коронавирус
Газета.RuМинпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года
Министерство сообщило, что завершение года возможно по результатам завершенных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ. Предложение распространяется только на 1-8 классы.
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с чего всё началось
Регионам предложено изменить календарный график или завершить учебный год с учётом результатов проверочных работ, проведённых в дистанционном формате, сообщили в пресс-службе ведомства.News.ru10:19
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