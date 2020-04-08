с чего всё началось

Министерство сообщило, что завершение года возможно по результатам завершенных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ. Предложение распространяется только на 1-8 классы.

Общество Самолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву Как сообщало посольство РФ в США, рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву во вторник смогут вылететь только те россияне, кто направил свои данные на портал Госуслуг.

Экономика ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.

Общество Пик эпидемии коронавируса предсказали России Член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России.

Авто В марте в России выросли продажи новых автомобилей Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке выросли по итогам марта на 4% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Армия и оружие Балтийский флот обеспечит строительство инфекционного центра в Калининграде Калининград, 8 апреля 2020, 18:14 — REGNUM Российское Министерство обороны организовало морскую и воздушную перевозку спецтехники и стройматериалов в Калининград для обеспечения строительства инфекционного центра, сообщил 8 апреля журналистам заместитель министра обороны Тимур Иванов.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Общество У бессимптомно болевших COVID-19 нашли поражения легких У переболевших COVID-19 без симптомов обнаружены поражения легких, сообщили японские ученые, изучавшие результаты компьютерной томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess.

Кино «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном получит продолжение Фильм «Джуманджи» в новой версии получит продолжение. Проект пока что не будет в производстве из-за пандемии коронавируса.

Происшествия Дело возбуждено по факту обрушения дома в Вачском районе Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, по факту обрушения перекрытий дома в Вачском районе возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.

Экономика РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Происшествия Около дамбы в Петербурге утонул пожилой рыбак 63-летний мужчина рыбачил на резиновой лодке в Финском заливе недалеко от сооружения дамбы С-1. Потеряв равновесие, мужчина упал в воду.

Общество Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020 Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Происшествия Суд в Удмуртии рассмотрит дело о хулиганстве экс-главы Севастополя Рассмотрение дела бывшего губернатора Севастополя, а ныне заместителя министра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова, устроившего скандал в аэропорту Ижевска, пройдет в Завьяловском районном суде 27 апреля.