Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМинпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года

Министерство сообщило, что завершение года возможно по результатам завершенных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ. Предложение распространяется только на 1-8 классы.
Читать в источнике
Комментировать214
с чего всё началось
Регионам предложено изменить календарный график или завершить учебный год с учётом результатов проверочных работ, проведённых в дистанционном формате, сообщили
 в пресс-службе ведомства.
News.ru10:19

Подробнее о событии

Российским школам разрешили досрочно закончить учебный год

URA.Ru11:01

Школам разрешили перенести часть учебной программы на следующий год

РБК09:55

Школам разрешили перенести учебную программу 1–8-х классов на следующий год

Известия10:12

Минпросвещения разрешило досрочно закончить учебный год для 1–8-х классов

Коммерсантъ10:12

Школы могут досрочно завершить учебный год

РИА Новости10:55

Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года

Газета.Ru09:53

Учебный год в 1-8 классах школ некоторых регионов может завершиться досрочно, не исключают в министерстве просвещения

Эхо Москвы10:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 11:52, Ашберн
Политика

Берни Сандерс вышел из президентской гонки

Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки, сообщает CNN.
Lenta.ru 11:28
Общество

Самолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Как сообщало посольство РФ в США, рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву во вторник смогут вылететь только те россияне, кто направил свои данные на портал Госуслуг.
Интерфакс 00:02
Экономика

ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи

Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Ведомости 10:08
Общество

Пик эпидемии коронавируса предсказали России

Член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России.
Live24 06:41
Авто

В марте в России выросли продажи новых автомобилей

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке выросли по итогам марта на 4% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.
Движок 08:08
Армия и оружие

Балтийский флот обеспечит строительство инфекционного центра в Калининграде

Калининград, 8 апреля 2020, 18:14 — REGNUM Российское Министерство обороны организовало морскую и воздушную перевозку спецтехники и стройматериалов в Калининград для обеспечения строительства инфекционного центра, сообщил 8 апреля журналистам заместитель министра обороны Тимур Иванов.
REGNUM 11:14
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord 09:07
Общество

У бессимптомно болевших COVID-19 нашли поражения легких

У переболевших COVID-19 без симптомов обнаружены поражения легких, сообщили японские ученые, изучавшие результаты компьютерной томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess.
РИА Новости 10:50
Футбол

«Барселона» предложит «Ювентусу» двух игроков за Бернардески

Как сообщает Calciomercato, «сине-гранатовые» готовы предложить за 26-летнего итальянского хавбека двух своих игроков.
Евро-футбол.ру 05:07
Кино

«Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном получит продолжение

Фильм «Джуманджи» в новой версии получит продолжение. Проект пока что не будет в производстве из-за пандемии коронавируса.
News.ru 09:36
Происшествия

Дело возбуждено по факту обрушения дома в Вачском районе

Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, по факту обрушения перекрытий дома в Вачском районе возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Нижний сейчас вчера в 22:21
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета 10:52
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости 03:00
Общество

Мэр Южно-Курильского района извинился за инцидент на видеоконференции

Глава администрации Южно-Курильского района Вячеслав Власенко извинился перед муниципальными депутатами за свое поведение на видеоконференции.
РБК 07:54
Происшествия

Около дамбы в Петербурге утонул пожилой рыбак

63-летний мужчина рыбачил на резиновой лодке в Финском заливе недалеко от сооружения дамбы С-1. Потеряв равновесие, мужчина упал в воду.
Петербургский дневник 10:47
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru 06 апреля в 12:55
Общество

Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля

Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
RT на русском 11:13
Происшествия

Суд в Удмуртии рассмотрит дело о хулиганстве экс-главы Севастополя

Рассмотрение дела бывшего губернатора Севастополя, а ныне заместителя министра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова, устроившего скандал в аэропорту Ижевска, пройдет в Завьяловском районном суде 27 апреля.
Izhlife 09:27
Политика

На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая

Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 06:56
Футбол

Сергей Семак: «Для нас карантин точно не то время, когда нечем заняться»

Матч ТВ 10:16
Общество

«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за отменённые авиарейсы

Москва, 8 апреля 2020, 18:05 — REGNUM Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» перестала возвращать своим клиентам деньги за отмененные авиарейсы.
REGNUM 11:05
Общество

Пособия по безработице в Москве начнут выплачивать с 9 апреля

Выплата пособий по безработице в упрощенном порядке по заявлению граждан в Москве начнется 9 апреля.
Известия 11:03
Кино

Universal снимет сериал о вампирах «Жажда»

News.ru 08:42
Политика

Путин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»

Владимир Путин заявил, что понимает усталость россиян, но режим самоизоляции необходимо соблюдать, так как "выбора сейчас нет".
РИА Новости 08:56
Спорт

Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года

Верещагина умерла после продолжительной болезни, подчеркнули в ВФП. Спортсменка победила на чемпионате России по плаванию в 2006 году.
NewInform вчера в 05:29
Наука

В Индийском океане обнаружили гигантскую сифонофору

Гигантскую 47-метровую сифонофору, плавающую в водах Индийского океана, сняли на видео (смотрите ролик ниже) участники исследовательской экспедиции, которую проводит институт Schmidt Ocean Institute.
Planet Today 03:36
Общество

Организаторы «Бессмертного полка» призвали отказаться от шествия 9 мая

Организаторы «Бессмертного полка» решили отменить проведение акции в связи с распространением коронавируса.
News.ru 07:27
Технологии

New World: у новой игры Amazon появилась дата выхода и цена

Компания пока не объявляла данную информацию официально, но цена проекта и дата выхода появились в магазине компании.
Городской портал Новый Нижний 10:00
Политика

Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
Мойка78 вчера в 10:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное