Общество

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииМинсельхоз допустил рост цен на продовольствие

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев допускает рост цен на продовольствие из-за увеличения затрат сельскохозяйственных предприятий. Об этом министр заявил на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности с участием президента Владимира Путина, пишет Газета.ру.
Читать в источнике
Комментировать
Дмитрий Патрушев
Следует понимать, что в связи со сложившейся ситуацией производственные затраты у аграриев возросли, а работать в убыток они не могут, поэтому мы допускаем определенные корректировки цен.
— Дмитрий Патрушев, российский политикГазета.Ru 08:11

Подробнее о событии

Минсельхоз допустил рост цен на продовольствие

Общественное телевидение России09:08

Минсельхоз не выявил перебоев с поставками продовольствия в регионы

РИА Новости08:01

Минсельхоз допускает рост цен на продукты из-за увеличения затрат аграриев

Газета.Ru08:11

Минсельхоз допустил корректировку цен на продукцию аграриев

Rambler News Service08:08

Патрушев не исключил корректировок цен из-за затрат аграриев

Российская газета08:36

Патрушев допустил рост цен на продовольствие

REGNUM07:50

Патрушев: Ни в одном регионе России нет перебоев с поставками продовольствия

Накануне.Ru07:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 09:27, Ашберн
Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

Коммерсантъ 01:42
106
Политика

Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США

Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли.
Вести.Ru вчера в 16:45
84
Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
355
Общество

Макаров объяснил выбор почетных граждан в Петербурге

Решение о присвоении звания «Почетный гражданин» было принято на закрытом заседании в Мариинском дворце в среду, 20 мая.
Мойка78 08:50
9
Общество

В Госдуме назвали сроки открытия российских курортов

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал ориентировочные сроки открытия российских курортов.
Городовой 03:20
18
Финансы

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 72 рублей

К 12:10 мск доллар уже опустился ниже 72 рублей и торговался на уровне 71,98 рубля (-0,7%). Курс евро снизился до 78,78 рубля (-0,5%).
ТАСС 05:23
6
Здоровье

В Бразилии резко ухудшилась ситуация с распространением коронавируса

В Бразилии резко ухудшилась ситуация с распространением коронавируса. Там за последние сутки инфекцию выявили более чем у 17 тысяч человек.
Эхо Москвы 09:03
Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Интерфакс 03:02
60
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
1,4K
Происшествия

В Краснодарском крае выявлен 91 новый носитель SARS-CoV-2

Краснодар, 20 мая 2020, 11:04 — REGNUM 91 новый носитель коронавирусной инфекции выявлен в Краснодарском крае за последние сутки, сообщил 20 мая региональный оперштаб.
REGNUM 04:04
872
Общество

Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса

Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
772
Общество

Российский туризм может начать выход из карантина уже с 1 июня

Туристический сезон в России может начать поэтапный выход из карантина уже с 1 июня. Об этом рассказали в Ростуризме.
Вести.Ru 08:30
269
Фигурное катание

Загитова показала подарки на 18-летие

Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет.
Матч ТВ 18 мая в 01:15
12
Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС

"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
572
Общество

Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
509
Общество

Онищенко призвал открыть магазины и кафе в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал начать возобновление работы непродовольственных магазинов и кафе в регионах России.
Lenta.ru 08:44
Политика

Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 05:57
179
Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
4,5K
Технологии

О мошенничестве через объявления о работе предупредили россиян

В России набирает популярность новый вид мошенничества через объявления о работе, говорится в сообщении ВТБ, которое поступило в редакцию РИА LIVE24.
Live24 07:40
8
Политика

Представитель Байдена прокомментировал записи «разговоров с Порошенко»

Представитель экс-вице-президента США Джо Байдена Эндрю Бэйтс прокомментировал публикацию на Украине записей телефонных переговоров, предположительно, между американским политиком и бывшим украинским президентом Петром Порошенко.
RT на русском 07:20
2
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой

Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru вчера в 15:42
86
Армия и оружие

Шойгу раскрыл детали главного военно-морского парада в Петербурге

Главный военно-морской парад запланирован в Санкт-Петербурге 26 июля. В нем будут задействованы 46 боевых кораблей, а также подводных лодок.
Московский Комсомолец 09:11
Футбол

Сегодня состоится центральный матч тура в чемпионате Беларуси

ГЛАС.RU вчера в 21:01
Общество

Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая

21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
Известия 06:28
52
Происшествия

В Днепропетровской области рухнул мост вместе с фурой

В Днепропетровской области Украины рухнул мост, сообщает "Интерфакс Украина". Инцидент произошел в Никопольском районе.
Газета.Ru 06:31
1
Игры

Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V

Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
947
Шоу-бизнес

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
225
Хоккей

В МХК назвали соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021

Как пишет Ридус, сборная Канады при этом будет играть свои матчи в Риге со сборными Финляндии, Америки, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Новые Известия 07:08
Общество

У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России

5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
928
Шоу-бизнес

Самойлова хочет отсудить у Джигана половину его доходов

Модель Оксана Самойлова намерена отсудить при разводе у рэпера Джигана (настоящее имя - Дениса Устименко) 50% его доходов.
Газета.Ru 07:03
7
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель.Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное