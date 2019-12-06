Экономика

РБКРБКВ Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства, поступившего в РБК.
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В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

Министерство прогнозирует, что в 2019 году урожай гречихи должен составить около 780 тыс. т, что соответствует среднему уровню многолетних показателей. Согласно данным Росстата, гречневая крупа в ноябре подорожала на 11%. При этом в 29 субъектах России цены увеличились на 15% или более.
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