Экономика
РБКВ Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку
Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.
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с чего всё началось
Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства, поступившего в РБК.РБКвчера в 14:08
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Минсельхоз связал подорожание гречки с неготовностью производителей увеличивать посевы
Говорит Москвавчера в 12:54
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