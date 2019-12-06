Экономика

РБКРБКВ Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.
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с чего всё началось

В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства, поступившего в РБК.
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