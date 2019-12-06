Экономика
РБКВ Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку
Министерство прогнозирует, что в 2019 году урожай гречихи должен составить около 780 тыс. т, что соответствует среднему уровню многолетних показателей. Согласно данным Росстата, гречневая крупа в ноябре подорожала на 11%. При этом в 29 субъектах России цены увеличились на 15% или более.
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Футбол
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Кино
Netflix выпустила три постера «Ведьмака»
Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Общество
«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
Фигурное катание
Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Гаджеты
Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
Российский проект защищенного смартфона «Тайгафон» для использования корпорациями закрыт из-за убытков в 40 млн рублей.
Политика
На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»
Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
Армия и оружие
Минобороны хочет взыскать миллиарды с завода «Пелла»
Иск к Ленинградскому судостроительному заводу «Пелла» на сумму 2,93 млрд рублей подало Министерство обороны РФ.
Шоу-бизнес
Сябитова показала взаимоотношения с Гузеевой за кадром
Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова выложила на своей странице в соцсети небольшую нарезку кадров передачи, которую ведет вместе с Ларисой Гузеевой.
Единоборства
Руис и Джошуа прошли процедуру взвешивания перед поединком
Американец Энди Руиси британец Энтони Джошуа прошли процедуру взвешивания перед титульным поединком, который пройдет завтра в Эр-Рияде.
Политика
Порошенко предложил построить стену на границе с Россией
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киеву необходимо строить стену на границе с Россией, а не с Донбассом.
Общество
Spiegel: в Германии началось расследование дела Скрипалей
Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери.
Политика
Зеленский назвал безопасность условием амнистии в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский признал возможность амнистии на Донбассе при условии установления безопасности и появления возможности для проведения выборов в регионе.
Армия и оружие
Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе
Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
Наука
В Швейцарии студент разгадал столетнюю задачу по физике
Экономика
Минпросвещения разработало предложения по повышению зарплат учителей
Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения по возможным сценариям обеспечения роста зарплат педагогов.
Армия и оружие
Начальнику пензенского управления Росгвардии вручили медаль
На сборе руководящего состава Приволжского округа войск национальной гвардии РФ начальнику Управления Росгвардии по Пензенской области Игорю Белову вручили недавно учрежденную медаль «Генерал от инфантерии Е. Ф. Комаровский».
Культура
Рагда Ханиева записала видеообращение с воздушным поцелуем после эфира шоу «Голос»
Рагда Ханиева записала видеообращения после этапа «нокаутов» в шоу «Голос» на Первом канале.
Происшествия
«Ъ» подводит итоги второй волны судебных решений по «московскому делу»
Самым резонансным делом второй волны приговоров по делу о массовых выступлениях в столице накануне выборов в Мосгордуму стал приговор 21-летнему студенту факультета политологии ВШЭ Егору Жукову.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Политика
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает прекращения транзита газа через Украину, заявил Владимир Путин.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух
Здание постепенно разбирают от завалов и обнаруживают отдельные очаги тления. Пожар в одесском колледже произошел днем 4 декабря.
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова. Свое решительное "Нет" он высказал в интервью "Газете.Ru".
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого лимита скорости
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что министерство выступает против снижения так называемого "нештрафуемого" превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Авто
Mitsubishi рассказал о новинках для России в 2020 году
Пресс-служба японского бренда рассказала о новинках, которые ждут россиян в будущем году.