Экономика

РБКРБКВ Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

Министерство прогнозирует, что в 2019 году урожай гречихи должен составить около 780 тыс. т, что соответствует среднему уровню многолетних показателей. Согласно данным Росстата, гречневая крупа в ноябре подорожала на 11%. При этом в 29 субъектах России цены увеличились на 15% или более.
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Минсельхоз прокомментировал рост цен на гречку в России

REGNUM13:19

Минсельхоз связал рост цен на гречку с сокращением посевов гречихи

Коммерсантъ19:48

Минсельхоз объяснил рост цен на гречку

News.ru16:37

В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

РБК14:08

В Минсельхозе объяснили причину повышения цен на гречку

РИА Новости19:54

Минсельхоз связывает рост цен на гречку с неготовностью производителей увеличивать посевы

ТАСС12:46

Росстат отчитался о подорожании продуктов и лекарств

Вести.Ru08:29
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 20:05, Ашберн
Наука

В Антарктиде у полярников после 14 месяцев уменьшился мозг

МонаВиста вчера в 12:51
Общество

Самолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву

Самолет Министерства обороны России доставил в Москву четверых российских детей из Сирии.
РБК 19:50
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Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с шестью пальцами на ноге.
Lenta.ru 09:54
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Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках

Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
РИА Новости 09:20
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CAS сократил трансферный бан «Челси»

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок запрета на подписание новых игроков, который был наложен на лондонский «Челси».
RT на русском 07:19
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 03:59
Фигурное катание

Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Lenta.ru 14:50
Экономика

Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году

На первом месте оказалась сфера IT с темпами роста в 6,5%. Отраслью с самыми быстрорастущими зарплатами оказалась сфера IT, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компаний HeadHunter «Банк заработных плат».
Моя Москва.онлайн 04 декабря в 23:19
Баскетбол

«Химки» проиграли «Барселоне» в Евролиге

Баскетболисты подмосковных "Химок" потерпели поражение от испанской "Барселоны" в матче 12-го тура Евролиги.
Интерфакс-Спорт 15:32
Экономика

На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Коболев назвал крайним сценарием обращение в Стокгольмский арбитраж с претензией на $12 млрд в случае прекращения транзита.
РБК вчера в 16:25
Гаджеты

Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей

Российский проект защищенного смартфона «Тайгафон» для использования корпорациями закрыт из-за убытков в 40 млн рублей.
UfaTime.ru 14:05
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Известия 12:42
Космос

Первый запуск спутников OneWeb с Байконура планируется на 30 января

Представитель пресс-службы компании «Главкосмос», дочернее предприятие Роскосмоса, заявил, что первый запуск с космодрома Байконур британских спутников связи OneWeb намечается на конец января.
RT на русском 19:14
Кино

Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма

Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Piter.tv 00:01
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции

Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Вечерняя Москва 04 декабря в 20:51
Происшествия

В Воронеже проходят обыски в кабинете чиновника мэрии

Работники местного УФСБ проводят обыски в кабинете руководителя управления строительной политики администрации Воронежа Владимира Пешкова.
Время Воронежа вчера в 05:54
Общество

Присяжные в США сочли необоснованным иск к Маску о клевете

Жюри присяжных в федеральном суде Центрального округа штата Калифорния сочло необоснованным иск, который был подан к предпринимателю Илону Маску британским спелеологом Верноном Уонсортом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.
RT на русском 19:54
Музыка

Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» вручили в Москве

Авторадио 09:54
Футбол

«Аякс» потерпел первое поражение в чемпионате Нидерландов

«Аякс» потерпел первое поражение в чемпионате, у амстердамцев также прервалась победная серия из девяти матчей.
Sportbox.RU 16:14
Кино

Netflix выпустила три постера «Ведьмака»

Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
CyberSport.ru 05:25
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

RT на русском 13:12
Общество

Макс Покровский высказался о деградации российской нации

Макс Покровский высказался о деградации российской нации. Музыкант считает, что для её возрождения необходимо 100 лет.
OAnews 12:21
Игры

В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2

На просторах Steam для геймеров официально доступна ПК-версия игры Red Dead Redemption 2. Ранее приобрести шутер от третьего лица можно было только в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher.
Актуальные Новости вчера в 17:05
Авто

Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для России

Компания Kia сертифицировала компактный кроссовер Kia Seltos для российского рынка. Соответствующий документ появился на сайте Росстандарта.
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Общество

Минобороны России провело эксперимент в космосе

ФедералПресс 15:11
Политика

В Кремле прокомментировали дело Егора Жукова

Дело молодого блогера и студента ВШЭ Егора Жукова прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец вчера в 14:27
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года

Суммарно, согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира заработали более $1 млрд до вычета налогов.
РБК 18:33
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
ТАСС 10:11
Футбол

Комитет Госдумы поддержал продажу пива на стадионах во время матчей

В России предлагают разрешить розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения матчей официальных соревнований по футболу.
Парламентская газета вчера в 06:03
Происшествия

Умер избитый подростками за украинский язык волонтер

На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
Lenta.ru 12:16
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