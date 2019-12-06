Экономика
РБКВ Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку
Министерство прогнозирует, что в 2019 году урожай гречихи должен составить около 780 тыс. т, что соответствует среднему уровню многолетних показателей. Согласно данным Росстата, гречневая крупа в ноябре подорожала на 11%. При этом в 29 субъектах России цены увеличились на 15% или более.
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Наука
В Антарктиде у полярников после 14 месяцев уменьшился мозг
Общество
Самолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву
Самолет Министерства обороны России доставил в Москву четверых российских детей из Сирии.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с шестью пальцами на ноге.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
Футбол
CAS сократил трансферный бан «Челси»
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок запрета на подписание новых игроков, который был наложен на лондонский «Челси».
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Фигурное катание
Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Экономика
Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году
На первом месте оказалась сфера IT с темпами роста в 6,5%. Отраслью с самыми быстрорастущими зарплатами оказалась сфера IT, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компаний HeadHunter «Банк заработных плат».
Баскетбол
«Химки» проиграли «Барселоне» в Евролиге
Баскетболисты подмосковных "Химок" потерпели поражение от испанской "Барселоны" в матче 12-го тура Евролиги.
Экономика
На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
Коболев назвал крайним сценарием обращение в Стокгольмский арбитраж с претензией на $12 млрд в случае прекращения транзита.
Гаджеты
Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
Российский проект защищенного смартфона «Тайгафон» для использования корпорациями закрыт из-за убытков в 40 млн рублей.
Космос
Первый запуск спутников OneWeb с Байконура планируется на 30 января
Представитель пресс-службы компании «Главкосмос», дочернее предприятие Роскосмоса, заявил, что первый запуск с космодрома Байконур британских спутников связи OneWeb намечается на конец января.
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Происшествия
В Воронеже проходят обыски в кабинете чиновника мэрии
Работники местного УФСБ проводят обыски в кабинете руководителя управления строительной политики администрации Воронежа Владимира Пешкова.
Общество
Присяжные в США сочли необоснованным иск к Маску о клевете
Жюри присяжных в федеральном суде Центрального округа штата Калифорния сочло необоснованным иск, который был подан к предпринимателю Илону Маску британским спелеологом Верноном Уонсортом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.
Футбол
«Аякс» потерпел первое поражение в чемпионате Нидерландов
«Аякс» потерпел первое поражение в чемпионате, у амстердамцев также прервалась победная серия из девяти матчей.
Кино
Netflix выпустила три постера «Ведьмака»
Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Общество
Макс Покровский высказался о деградации российской нации
Макс Покровский высказался о деградации российской нации. Музыкант считает, что для её возрождения необходимо 100 лет.
Игры
В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2
На просторах Steam для геймеров официально доступна ПК-версия игры Red Dead Redemption 2. Ранее приобрести шутер от третьего лица можно было только в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher.
Авто
Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для России
Компания Kia сертифицировала компактный кроссовер Kia Seltos для российского рынка. Соответствующий документ появился на сайте Росстандарта.
Общество
Минобороны России провело эксперимент в космосе
Политика
В Кремле прокомментировали дело Егора Жукова
Дело молодого блогера и студента ВШЭ Егора Жукова прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года
Суммарно, согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира заработали более $1 млрд до вычета налогов.
Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
Футбол
Комитет Госдумы поддержал продажу пива на стадионах во время матчей
В России предлагают разрешить розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения матчей официальных соревнований по футболу.
Происшествия
Умер избитый подростками за украинский язык волонтер
На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.