Экономика

РБКРБКВ Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

Министерство прогнозирует, что в 2019 году урожай гречихи должен составить около 780 тыс. т, что соответствует среднему уровню многолетних показателей. Согласно данным Росстата, гречневая крупа в ноябре подорожала на 11%. При этом в 29 субъектах России цены увеличились на 15% или более.
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Минсельхоз объяснил рост цен на гречку

News.ru16:37

Минсельхоз связывает рост цен на гречку с неготовностью производителей увеличивать посевы

ТАСС12:46

Минсельхоз назвал причину роста цен на гречку

Газета.Ru13:26

Минсельхоз прокомментировал рост цен на гречку в России

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В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

РБК14:08

Гречка в ноябре подорожала на 11%

Коммерсантъ08:52

Росстат отчитался о подорожании продуктов и лекарств

Вести.Ru08:29
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:59, Ашберн
Экономика

ЦБ выявил манипуляции на валютном рынке от имени ВЭБ

С апреля по июнь 2018 года Николай Бычков, который был уполномочен совершать конверсионные операции и вести открытую валютную позицию Внешэкономбанка, совершил более 50 серий сделок на анонимных торгах с компанией-нерезидентом Fengda Trading Ltd. Все сделки велись по предварительному соглашению и по одинаковой схеме, говорится в сообщении ЦБ.
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В Москве росгвардейцы задержали проникшего в детский сад мужчину

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находящегося в состоянии наркотического опьянения, который проник в детский сад в Москве.
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Изображения видеокарт Radeon RX 5500 XT от ASRock и Gigabyte

Одной из показанных новинок является видеокарта ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger D OC, которая будет доступна в версиях с 4 и 8 Гбайт видеопамяти GDDR6.
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Участники незаконной акции в Москве получили реальные и условные сроки

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Госдума ввела налог для самозанятых еще в 19 регионах

Госдума приняла закон о введении налога на самозанятых еще в 19 регионах.
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Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей

Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
РИА Новости 06:48
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Максим Фадеев презентовал своих новых артистов

Продюсер Максим Фадеев представил новых артистов лейбла MALFA. Об этом он сообщил на личной странице в социальной сети Instagram.
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Матвиенко призвала возрождать российское семеноводство

Радио Комсомольская правда 11:52
Общество

Ангела Меркель впервые посетила Освенцим

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу впервые прибыла в музей на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщает Польское агентство печати.
ТАСС 05:23
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Стрельбу на авиабазе во Флориде устроил служащий ВС Саудовской Аравии

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Российский авторынок в ноябре снизился на 6%

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В правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы кабмина Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
РИА Новости 15:12
Политика

Зеленский отказался считать Украину «блюдом для больших боссов»

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина была «равноправной» и «независимой» страной.
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Гипнотизм гидродинамики

В результате капля отскакивает от вершины конуса и принимает форму тора, а затем распадается на кольцо из меньших капелек.
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Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа

В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
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IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года

Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.
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Хусаинов рассказал об избиении судьи в раздевалке «Динамо»

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов сообщил, что в 1996 году после матча «Динамо» - «Алания» судья встречи Юрий Чеботарев был избит в раздевалке москвичей.
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Украина поставила России условие по газовым спорам

Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.
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Критики рассказали, почему фильм «Сиротский Бруклин» – не шедевр

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В Антарктиде у полярников после 14 месяцев уменьшился мозг

Немецкие ученые од руководством Симоны Кюн (Simone Kühn) из Института развития человека Макса Планка в Берлине обнаружили, что за 14 месяцев у участников экспедиции в Антарктиду уменьшился объем мозга.
МонаВиста вчера в 12:51
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Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
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Сосо Павлиашвили посоветовал Паулсу поблагодарить Бога за фанатов

«Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога», — сказал Павлиашвили.
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Исследователи находят смесь, заставляющую озера Титана извергать азот

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На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
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Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости.
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Определился состав сборной России на мужскую эстафету в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной России назвал состав на мужскую эстафету в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
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Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Lenta.ru 14:50
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