Экономика
Парламентская газетаВ Минсельхозе назвали сумму ущерба аграриев от ЧС в 2019 году
Ущерб российских аграриев в результате чрезвычайных ситуаций в 2019 году составил 9,5 миллиарда рублей, заявил первый замглавы Министерства сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.
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Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
РИА Новости 05:24
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Политика
В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии
В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
Lenta.ru 04:26
Финансы
Орешкин рассказал о рисках резкого снижения инфляции
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме рассказал об опасности падения инфляции ниже заложенного в прогнозе министерства уровня.
BFM.ru 04:14
Хоккей
Главный тренер «Коламбуса» об уходе Панарина и Бобровского: «Я в бешенстве»
Главный наставник хоккейного клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла дал свой комментарий по поводу ухода из команды российских игроков — голкипера Сергея Бобровского и форварда Артемия Панарина.
REGNUM 03:58
Экономика
На Камчатке создадут курорт международного класса
Предполагается, что парк "Три вулкана" станет курортом международного уровня и привлечет как российских, так и зарубежных туристов.
Российская газета 04:34
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Космос
Астероид крупнее самого большого небоскреба сблизится с Землей
Потенциально опасным считается космическое тело, проходящее на расстоянии меньше радиуса орбиты Луны — примерно 384 тыс. км. Также отмечается, что вероятность столкновения открытых крупных астероидов с Землей достаточно маленькая.
Петрозаводск говорит вчера в 08:03
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Ведомости вчера в 22:23
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Общество
Жители России стали реже подавать милостыню
Жители России стали реже подавать милостыню.
REGNUM 04:25
Общество
Жители Петербурга выбрали название «Тучков буян» новому парку города
Жители Санкт-Петербурга выбрали название «Тучков буян» для нового городского парка на проспекте Добролюбова в результате онлайн-голосования.
Известия 05:00
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском 02 сентября в 14:40
Политика
Ведущий телеканала «Россия 1» выгнал со съемок украинского политолога
Украинского эксперта Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала «Россия 1» за оскорбление в адрес немецкой прессы, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 02 сентября в 21:30
Транспорт
Собянин открыл участок дороги между Калужским и Варшавским шоссе
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую дорогу в ТиНАО от Калужского шоссе до Яковлево, которая является первым участком новой поперечной связки между Калужским и Варшавским шоссе.
РИА Новости 05:11
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Происшествия
Российский мэр увидел про себя мемы и пожаловался в полицию
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию, когда узнал о публикации мемов про него в анонимном Telegram-канале «Ворсин мемы».
Lenta.ru 05:20
Общество
В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Российская газета 02:51
Происшествия
Иномарка врезалась в остановку в Пскове
В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГАИ.
Газета.Ru 03:10
Политика
СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 03:26
Экономика
Орешкин: МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц
Минэкономразвития РФ предлагает в несколько раз снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, сообщил глава ведомства Максим Орешкин.
Российская газета 03:52
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
РИА Новости 01:46
Армия и оружие
Шойгу: Отношения РФ и Китая вступают в новую стадию развития
Глава российского военного ведомства напомнил, что регулярно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, осуществляются контакты между генштабами, видами вооруженных сил и родами войск, органами военного управления, приграничными округами и военно-учебными заведениями.
Российская газета 05:03
Армия и оружие
Военные создали на Урале невидимый купол для защиты от дронов
На полигонах в Свердловской и Челябинской областях специалисты радиоэлектронной борьбы тренировались в создании купола для защиты от беспилотников и радиоуправляемых взрывных устройств.
Российская газета 02:50
Происшествия
Девочка из России умерла в турецком отеле
Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне турецкой Анталии во вторник, 3 сентября.
Известия вчера в 12:19
Кино
Путин поздравил Нину Ургант с 90-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Нину Ургант.
РЕН ТВ 04:27
Политика
В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:46