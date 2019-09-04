Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаВ Минсельхозе назвали сумму ущерба аграриев от ЧС в 2019 году

Ущерб российских аграриев в результате чрезвычайных ситуаций в 2019 году составил 9,5 миллиарда рублей, заявил первый замглавы Министерства сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.
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В Минсельхозе назвали сумму ущерба аграриев от ЧС в 2019 году

Парламентская газета02:15

Ущерб российских аграриев оценили в 9,5 млрд рублей

Телеканал 360°05:03

В Минсельхозе оценили ущерб аграриев от ЧС в 2019 году

РИА Новости01:31

Минсельхоз РФ оценил ущерб от различных ЧС в 2019 году

Московский Комсомолец01:43

Ущерб для российских аграриев от ЧС в 2019 году достиг 9,5 млрд рублей

ТАСС01:34

Минсельхоз назвал объём ущерба аграриев от ЧС в 2019 году

RT на русском02:19

Назван размер ущерба российских аграриев от ЧС в 2019 году

Газета.Ru01:28
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Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
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Политика

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