Экономика

РБКРБКВ Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.
Читать в источнике
Комментировать37
с чего всё началось

В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства, поступившего в РБК.
РБКвчера в 14:08

Подробнее о событии

В Минсельхозе объяснили причину повышения цен на гречку

РИА Новостивчера в 19:54

Минсельхоз связал подорожание гречки с неготовностью производителей увеличивать посевы

Говорит Москвавчера в 12:54

В правительстве разобрались с ростом цен на гречку

URA.Ruвчера в 14:05

Минсельхоз назвал причину роста цен на гречку

Газета.Ruвчера в 13:26

Минсельхоз прокомментировал рост цен на гречку в России

REGNUMвчера в 13:19

В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

РБКвчера в 14:08

Минсельхоз связывает рост цен на гречку с неготовностью производителей увеличивать посевы

ТАССвчера в 12:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:06, Ашберн
Армия и оружие

Мечта Голливуда: в США рассказали о необычном российском оружии

Российская газета вчера в 07:43
Происшествия

В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека

Легковой автомобиль врезался в вестибюль станции "Окружная" МЦК на севере Москвы, два человека погибли и трое пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости вчера в 23:42
Происшествия

Владельцу упавшего с моста в Чите автобуса выберут меру пресечения

В Чите Ингодинский районный суд изберет меру пресечения для предпринимателя Ивана Стрельникова, которого подозревают в нарушении правил перевозок на маршруте автобуса, упавшего с моста на лед 1 декабря.
Газета.Ru вчера в 19:55
Финансы

Россияне стали реже брать новые кредиты на погашение старых

По данным представителей бюро кредитных историй «Эквифакс», в 2019 году доля кредитов, которые российские жители взяли на погашение старых долгов, снизилась с 13,7% до 11,8%. Гендиректор бюро Олег Лагуткин считает, что данная ситуация связана с незначительной разницей в процентных ставках кредитов.
ГЛАС.RU 01:02
Происшествия

Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей

Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
РИА Новости вчера в 06:48
Энергетика

Украина поставила условие России по газовым спорам

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
РИА Новости вчера в 21:33
Футбол

Новым главным тренером «Уотфорда» назначен Найджел Пирсон

Пресс-служба "Уотфорда" сообщила, что новым главным тренером команды стал Найджел Пирсон.56-летний специалист подписал с английским клубом контракт до конца нынешнего сезона.
Soccer.ru вчера в 15:33
Общество

В России появится новый документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
Lenta.ru 00:20
Футбол

Хусаинов рассказал об избиении судьи в раздевалке «Динамо»

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов сообщил, что в 1996 году после матча «Динамо» - «Алания» арбитр встречи Юрий Чеботарев был избит в раздевалке москвичей.
NewInform вчера в 16:51
Происшествия

В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа

В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
REGNUM вчера в 10:33
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках

Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.
Известия вчера в 21:01
Политика

Путин и Лукашенко обсудят в Сочи перспективы интеграции

Российская газета вчера в 08:12
Шоу-бизнес

Боярский раскритиковал артистов, оскорбляющих россиян

Комсомольская правда 01:16
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Динамо», болельщики хозяев покинули стадион после 40-й минуты встречи.
Metaratings вчера в 12:20
Шоу-бизнес

Павлиашвили посоветовал Паулсу благодарить Бога за российских зрителей

«Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога», - цитирует Павлиашвили телеканал «360».
Культуромания вчера в 10:51
Политика

В России назвали «провокацией» «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Газета.Ru 01:46
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алена Косторная побила свой же мировой рекорд в короткой программе во время финала Гран-при в Турине.
Коммерсантъ вчера в 14:34
Футбол

Московское «Динамо» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Польши

Нападающий "Легии" Ярослав Низгода оказался в сфере интересов московского "Динамо", утверждают польские СМИ.24-летний форвард делит первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона чемпионата Польши с нападающим "Леха" Кристианом Гюткьяером.
Soccer.ru вчера в 19:26
Экономика

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ

Накануне Госдума приняла во втором чтении закон об увеличении минимального размера оплаты труда до 12 130 рублей, сообщает ТАСС.
Хакасия-Информ 05 декабря в 22:41
Здоровье

Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты

Российская газета вчера в 23:40
Политика

Пресс-секретарь прокомментировал «расследование» про жену Медведева

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
РИА Новости вчера в 15:12
Хоккей

Тренер «Лос-Анджелеса» назвал сложной ситуацию с Ковальчуком

«Ситуация с Ковальчуком сложная для всех», — цитирует специалиста LA Kings Insider. По его словам, россиянин является выдающимся хоккеистом.
RT на русском 00:46
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции

Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Вечерняя Москва 04 декабря в 20:51
Экономика

Госдума одобрила законопроект о реформе системы страхования вкладов

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о реформе системы страхования вкладов.
RT на русском 05 декабря в 08:05
Происшествия

СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

РБК вчера в 22:27
Музыка

Участник шоу «Голос» проявил хамское отношение к Гагариной

Один из участников вокального конкурса «Голос» на Первом канале проявил неуважительное отношение к наставнику проекта Полине Гагариной.
Культуромания 00:01
Происшествия

В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы

Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News.
Российская газета 00:57
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек.
Газета.Ru вчера в 11:08
Космос

Пасмурная марсианская ночь глазами суперкомпьютера

Исследователи из Центра климатического моделирования Марса в Исследовательском центре Эймса НАСА в Силиконовой долине Калифорнии полагаются на суперкомпьютеры для создания таких визуализаций.
AstroNews.ru 04 декабря в 23:44
Общество

В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
РИА Новости вчера в 01:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное