Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минсельхозе объяснили причину повышения цен на гречку

Повышение цен на гречку произошло из-за того, что ряд сельхозпроизводителей оказались не готовы к увеличению посевов в уходящем году, сообщает РБК со ссылкой на Минсельхоз.
Читать в источнике
Комментировать40
с чего всё началось

В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства, поступившего в РБК.
РБКвчера в 14:08

Подробнее о событии

Минсельхоз назвал причину роста цен на гречку

Газета.Ruвчера в 13:26

В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

РБКвчера в 14:08

В правительстве разобрались с ростом цен на гречку

URA.Ruвчера в 14:05

В Минсельхозе объяснили причину повышения цен на гречку

РИА Новостивчера в 19:54

Минсельхоз прокомментировал рост цен на гречку в России

REGNUMвчера в 13:19

Минсельхоз связал подорожание гречки с неготовностью производителей увеличивать посевы

Говорит Москвавчера в 12:54

Минсельхоз связывает рост цен на гречку с неготовностью производителей увеличивать посевы

ТАССвчера в 12:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:07, Ашберн
Происшествия

Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

Lenta.ru 01:44
Политика

Лукашенко вылетел в Сочи на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которая пройдет в Сочи.
РБК 02:07
Общество

В России изменится состав сопроводительных документов на машины

В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
Известия вчера в 23:56
Биатлон

Назван состав мужской сборной РФ по биатлону на эстафету в Швеции

Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону определился с составом на первый этап Кубка мира, который стартует завтра в Швеции.
ProstoProSport вчера в 09:30
Происшествия

В центре Москвы посетители кафе устроили массовую драку с ножами

Lenta.ru вчера в 22:31
Гаджеты

Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей

Российский проект защищенного смартфона «Тайгафон» для использования корпорациями закрыт из-за убытков в 40 млн рублей.
UfaTime.ru вчера в 14:05
Политика

Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
RT на русском вчера в 15:32
Армия и оружие

США обвинили ПВО из России в уничтожении беспилотника в Ливии

Представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Африканского командования полковник Кристофер Карнс сообщил Reuters, что, по оценкам США, которые ранее не разглашались, обстрелявшим беспилотник комплексом ПВО управляли либо бойцы российской частной военной компании (ЧВК), либо военные Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром.
РБК 02:52
Наука

Названа ранее неизвестная причина рака

РИА Новости вчера в 20:40
Наука

Способностью усваивать алкоголь человечество обязано обезьянам

Profibeer.ru вчера в 07:11
Общество

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
РБК вчера в 21:37
Космос

Пасмурная марсианская ночь глазами суперкомпьютера

Исследователи из Центра климатического моделирования Марса в Исследовательском центре Эймса НАСА в Силиконовой долине Калифорнии полагаются на суперкомпьютеры для создания таких визуализаций.
AstroNews.ru 04 декабря в 23:44
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Музыка

«Яндекс» назвал самых популярных исполнителей 2019 года

Piter.tv 05 декабря в 01:41
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до трёх

RT на русском вчера в 09:56
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время своего выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 02:58
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Известия вчера в 12:42
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках

Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.
Известия вчера в 21:01
Общество

В Комитете по этике РФС ответили на слова Запашного о фанатах

Председатель Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев в комментарии "Газете.Ru" раскритиковал слова генерального директора Большого Московского государственного цирка, дрессировщика Эдгарда Запашного.
Газета.Ru вчера в 05:31
Происшествия

В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы

Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News.
Российская газета 00:57
Армия и оружие

В США необычное российское оружие назвали мечтой Голливуда

Американские СМИ рассказали о необычном оружии, изготовленном в России и способном украсить любой голливудский блокбастер.
Discover24 02:27
Общество

В ГИБДД хотят изменить правила сдачи экзамена на права

ГИБДД планирует упразднить систему выставления баллов при сдаче практического экзамена на водительские права.
Новые автомобили вчера в 03:04
Происшествия

Житель Киева позвал девушку на свидание и показал ей труп

Житель Киева позвал девушку на свидание и показал ей труп пенсионерки, который был спрятан в кладовке.
Известия вчера в 17:24
Политика

Парубий объяснил, почему оппозиция собирает людей на Майдане

Депутат «Европейской солидарности» Андрей Парубий заявил, что людей на Майдане накануне саммита «нормандской четверки» собирают, поскольку перед переговорами в Париже не посоветовались с оппозицией.
Украина.ру вчера в 16:15
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
ТАСС вчера в 21:28
Автоспорт

Квят занял десятое место в рейтинге пилотов на сайте «Формулы-1»

РИА Новости 05 декабря в 10:04
Общество

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:52
Происшествия

Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП в Забайкалье

Ингодинский районный суд в Чите отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова по делу об аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае, в результате которой 19 человек погибли и 22 пострадали.
RT на русском 01:34
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пришла на премьеру своего фильма без супруга

Певица появилась на мероприятии без мужа Максима Галкина. В этот вечер ее поддержали родные и друзья.
StarHit.ru вчера в 14:30
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное