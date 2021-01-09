В Минсельхозе планируют распространить сельскую ипотеку на Московскую область
Министерство сельского хозяйства планирует распространить действие программы сельской ипотеки на Московскую область, которая до этого не входила в программу. Об этом сообщили представители пресс-службы министерства.В источнике
С чего всё началось
Минсельхоз планирует распространить сельскую ипотеку на Московскую область
Минсельхоз планирует распространить действие программы сельской ипотеки на Московскую область, которая ранее не входила в эту программу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
ТАСС00:03
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