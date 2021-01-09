Министерство сельского хозяйства планирует распространить действие программы сельской ипотеки на Московскую область, которая до этого не входила в программу. Об этом сообщили представители пресс-службы министерства.

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С чего всё началось Минсельхоз планирует распространить сельскую ипотеку на Московскую область Минсельхоз планирует распространить действие программы сельской ипотеки на Московскую область, которая ранее не входила в эту программу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства. ТАСС 00:03