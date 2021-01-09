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В Минсельхозе планируют распространить сельскую ипотеку на Московскую область

Министерство сельского хозяйства планирует распространить действие программы сельской ипотеки на Московскую область, которая до этого не входила в программу. Об этом сообщили представители пресс-службы министерства.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минсельхоз планирует распространить сельскую ипотеку на Московскую область

Минсельхоз планирует распространить действие программы сельской ипотеки на Московскую область, которая ранее не входила в эту программу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
ТАСС00:03
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Российская газета

Минсельхоз распространит сельскую ипотеку на Подмосковье

Российская газета02:27
Телеканал 360°

Сельскую ипотеку захотели распространить на Подмосковье

Телеканал 360°01:46
Коммерсантъ

Минсельхоз намерен распространить сельскую ипотеку на Московскую область

Коммерсантъ00:25
Московский Комсомолец

Минсельхоз планирует распространить сельскую ипотеку на Подмосковье

Московский Комсомолец00:54
РЕН ТВ

Минсельхоз хочет распространить сельскую ипотеку на Подмосковье

РЕН ТВ00:37
Профиль

В Минсельхозе планируют распространить сельскую ипотеку на Московскую область

Профиль00:59
ТАСС

Минсельхоз планирует распространить сельскую ипотеку на Московскую область

ТАСС00:03

Посол Польши на Украине назвал Бандеру идеологом «преступления и ненависти»

Киев, 9 января 2021, 07:35 — REGNUM Слова поддержки в адрес посла Израиля на Украине Джоэла Лиона выразил его польский коллега — посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий в связи с акцией националистов, которая состоялась вечером 6 января у здания дипломатического представительства Израиля в Киеве.
REGNUM23:35