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В Минсельхозе планируют распространить сельскую ипотеку на Московскую область

Министерство сельского хозяйства планирует распространить действие программы сельской ипотеки на Московскую область, которая до этого не входила в программу. Об этом сообщили представители пресс-службы министерства.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минсельхоз планирует распространить сельскую ипотеку на Московскую область

Минсельхоз планирует распространить действие программы сельской ипотеки на Московскую область, которая ранее не входила в эту программу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
ТАСС00:03
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Российская газета

Минсельхоз распространит сельскую ипотеку на Подмосковье

Российская газета02:27
Телеканал 360°

Сельскую ипотеку захотели распространить на Подмосковье

Телеканал 360°01:46
РЕН ТВ

Минсельхоз хочет распространить сельскую ипотеку на Подмосковье

РЕН ТВ00:37
Московский Комсомолец

Минсельхоз планирует распространить сельскую ипотеку на Подмосковье

Московский Комсомолец00:54
Профиль

В Минсельхозе планируют распространить сельскую ипотеку на Московскую область

Профиль00:59
Коммерсантъ

Минсельхоз намерен распространить сельскую ипотеку на Московскую область

Коммерсантъ00:25
ТАСС

Минсельхоз планирует распространить сельскую ипотеку на Московскую область

ТАСС00:03

Как один 32-ядерный процессор AMD победил два 28-ядерных CPU Intel. Хотя и с оговорками

Для сравнения, два 28-ядерных процессора Xeon Platinum 8280 набирают 5048 и 117 171 балл соответственно, то есть в первом случае парочка Intel отстаёт на 20%, а во втором — имеет преимущество на 5%. И это при намного большем количестве ядер.
iXBT.com05:49