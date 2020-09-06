В Минске началась многотысячная акция протеста
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Акции протеста оппозиции начались в Минске и других городах Белоруссии. Об этом сообщают белорусский портал TYT.by, а также Tlegram-канал Nexta Live. Nexta Live анонсировала проведение «Марша единства» по всей стране накануне.В источнике
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В Минске правоохранители дежурят у Дома правительства, временно закрыты шесть станций метро
Комсомольская правда07:04