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РБК
РБК

В Минске началась многотысячная акция протеста

Акции протеста оппозиции начались в Минске и других городах Белоруссии. Об этом сообщают белорусский портал TYT.by, а также Tlegram-канал Nexta Live. Nexta Live анонсировала проведение «Марша единства» по всей стране накануне.В источнике
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РБК

В Минске началась многотысячная акция протеста

РБК07:10
Эхо Москвы

Сторонники белорусской оппозиции планируют в эти минуты начать марш Единства в центре Минска

Эхо Москвы07:02
Lenta.ru

В центре Минска заметили спецтехнику

Lenta.ru05:43
ТАСС

В районе Дома правительства в Минске сконцентрированы большие силы правоохранителей

ТАСС06:16
РИА Новости

В Минске рядом с площадью Независимости заметили спецтехнику

РИА Новости04:57
Газета.Ru

На площадь Независимости в Минске прибыла спецтехника

Газета.Ru04:23
Комсомольская правда

В Минске правоохранители дежурят у Дома правительства, временно закрыты шесть станций метро

Комсомольская правда07:04

Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на четыре тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения из-за выложенных на ее страницах в соцсетях фотографий носков, на которых изображена конопля, следует из материалов на сайте суда.
Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли
РИА Новости05:29
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Ученица Плющенко чисто исполнила четверной прыжок на первенстве Москвы

Российская фигуристка Вероника Жилина, которую тренирует Евгений Плющенко, успешно выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы среди юниоров, сообщило 4 сентября агентство ТАСС.
Известиявчера в 17:25
5

Названа замена iPhone XR в 2021 году

СМИ сообщили, что популярную модель iPhone XR снимут с производства в первом квартале 2021 года. Ей на смену придёт другой смартфон Apple.
Ferra03:47
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