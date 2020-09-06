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REGNUM
REGNUM

В Минск на площадь Независимости прибыли силовики и спецтехника

Минск, 6 сентября 2020, 13:43 — REGNUM В Минске на площадь Независимости прибыла колонна спецтехники белорусских силовиков. Здесь в 14:00 планируется начало несанкционированной акции протеста недовольных результатами выборов президента. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС, а также белорусские СМИ.В источнике
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РИА Новости

В Минске рядом с площадью Независимости заметили спецтехнику

РИА Новости04:57
Lenta.ru

В центре Минска заметили спецтехнику

Lenta.ru05:43
ТАСС

В районе Дома правительства в Минске сконцентрированы большие силы правоохранителей

ТАСС06:16
Комсомольская правда

В Минске правоохранители дежурят у Дома правительства, временно закрыты шесть станций метро

Комсомольская правда07:04
Газета.Ru

На площадь Независимости в Минске прибыла спецтехника

Газета.Ru04:23
Известия

На площадь Независимости в Минске прибыла спецтехника

Известия04:08
Эхо Москвы

Сторонники белорусской оппозиции планируют в эти минуты начать марш Единства в центре Минска

Эхо Москвы07:02

Секретный китайский космический корабль успешно вернулся на Землю

Китайский многоразовый экспериментальный космический аппарат, запущенный 4 сентября 2020 года, после двух дней полета вернулся и успешно приземлился на заданной площадке, сообщает агентство "Синьхуа".
Секретный китайский космический корабль успешно вернулся на Землю
Газета.Ru07:24
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Ученица Плющенко чисто исполнила четверной прыжок на первенстве Москвы

Российская фигуристка Вероника Жилина, которую тренирует Евгений Плющенко, успешно выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы среди юниоров, сообщило 4 сентября агентство ТАСС.
Известиявчера в 17:25
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Нидерландский боец MMA Оверим победил бразильца Сакаи на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 6 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелом весе Алистар Оверим победил бразильца Аугусто Сакаи в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9) в Лас-Вегасе.
REGNUM03:06

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
3,1K

«Спартак» и «Лион» продолжают переговоры по Тете

Кенни Тете, выступающий за французский футбольный клуб "Лион", по-прежнему имеет все шансы перебраться в московский "Спартак" По данным информационного издания "Спорт-Экспресс", переговоры между "красно-белыми" и представителями защитника возобновились.
Честный рейтинг букмекеров09:50

Кравчук ответил на угрозы Пушилина разбить укрытия ВСУ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что слова главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина о возведении Вооруженными силами Украины укрытий в районе населенного пункты Шумы не соответствуют действительности.
Российский Диалог12:52
5

Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на четыре тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения из-за выложенных на ее страницах в соцсетях фотографий носков, на которых изображена конопля, следует из материалов на сайте суда.
РИА Новости05:29
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