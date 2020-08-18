В Минск прибыл российский спецсамолет
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В Минск вечером 18 августа прибыл самолет Ту-214ВПУ специального летного отряда «Россия». Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Flightradar24.В источнике
С чего всё началось
Источник казанского издания «Бизнес Online» в авиастроительной отрасли сообщал
, что аббревиатура в названии модификации расшифровывается как «высотный пункт управления».
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