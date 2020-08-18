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Lenta.ru
Lenta.ru

В Минск прибыл российский спецсамолет

В Минск вечером 18 августа прибыл самолет Ту-214ВПУ специального летного отряда «Россия». Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Flightradar24.В источнике
С чего всё началось
Источник казанского издания «Бизнес Online» в авиастроительной отрасли сообщал
, что аббревиатура в названии модификации расшифровывается как «высотный пункт управления».
РБКвчера в 15:55
Подробнее о событии
Царьград

Директор ФСБ прилетел спасать Лукашенко? Россию обвинили в провокациях

Царьград04:20
Lenta.ru

В Минск прибыл российский спецсамолет

Lenta.ruвчера в 16:42
Эхо Москвы

«Дождь»: В Минске вчера вечером побывал самолет ФСБ России

Эхо Москвы04:03
Коммерсантъ

Самолет ФСБ России прибыл в Минск

Коммерсантъ18:48
Фонтанка.Ру

Самолет ФСБ России вернулся из Минска в Москву

Фонтанка.Ру00:47
Московский Комсомолец

СМИ: в Минске приземлился самолет авиации ФСБ Ту-214

Московский Комсомолецвчера в 16:40
РБК

В Минск из Москвы прилетел лайнер ФСБ

РБКвчера в 15:55
КП - Беларусь

В Минске приземлился борт ТУ-214 из Москвы, предположительно принадлежащий ФСБ России

КП - Беларусь02:34

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
864

Британские ученые объяснили, зачем зебрам полоски

Ученые давно выяснили, что полосатый узор, которым покрыты зебры, защищает этих животных от кровососущих насекомых, но теперь оказалось, что полоски зебр действуют на назойливых слепней не так, как предполагалось.
Planet Today05:17
17

Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна06:38
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Пентагон создаст беспилотники для уничтожения российских «Панцирей-С1»

Как пишет The Drive, что многофункциональные дроны, над созданием которых сейчас трудятся их создатели, могут быть применены и против такой системы ПВО Российской Федерации, как "Панцирь-С1".
Территория новостей05:44
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В пятницу и в субботу в Калуге пройдет фестиваль уличного кино

В пятницу под открытым небом можно будет посмотреть фильмы молодых отечественных режиссеров, а в субботу в рамках фестиваля покажут десять конкурсных работ "Молодежного кино".
Калужские Губернские Ведомостивчера в 11:28
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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