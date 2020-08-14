В Минске ОМОН опустил щиты в знак солидарности с протестующими
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14 августа в Минске на площади Независимости сотрудники ОМОНа опустили щиты в знак солидарности с протестующими, белоруски бросились обнимать опустивших щиты омоновцев.В источнике
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