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Новостной фронт
Новостной фронт

Милиция оттеснила протестующих от Дома правительства в Минске

Военнослужащие внутренних войск оттеснили протестующих от Дома правительств в Минске. Участники несанкционированной акции в количестве примерно тысячи человек, прибыли к Дому правительства около 17.30. Они расположились на прилегающей к зданию площади.В источнике
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Известия

«Надо голосить громче»

Известиявчера в 15:09
RT на русском

В Минске девушки обняли опустившего щит сотрудника ОМОНа — видео

RT на русскомвчера в 12:49
РИА Новости

Протестующие обнимают силовиков у Дома правительства в Минске

РИА Новостивчера в 11:18
РБК

В Белоруссии перестали задерживать участников протестов

РБКвчера в 13:32
Газета.Ru

В Минске силовики опустили щиты перед протестующими

Газета.Ruвчера в 12:50
Телеканал 360°

Силовики опустили щиты перед протестующими в Минске. Девушки побежали обниматься — видео

Телеканал 360°вчера в 10:46
ТАСС

В центре Минска силовики опустили щиты в знак солидарности с манифестантами

ТАССвчера в 10:40
КП - Беларусь

Ситуация у Дома правительства в Минске: силовики опустили щиты, но стоят, протестующие сидят и поют

КП - Беларусьвчера в 13:00

Двух депутатов Европарламента не пустили в Белоруссию

Главе делегации Европейского парламента по связям с Белоруссией польскому депутату Роберту Бедроню и парламентарию из Литвы Пятрасу Ауштрявичюсу, который является постоянным докладчиком ЕП по республике, не разрешили въезжать на территорию Белоруссии.
Life.ru18:47
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В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ruвчера в 09:08
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Под Красноярском испытали новый двигатель для ракеты «Сибирь»

Под Красноярском национальная космическая компания провела огневые испытания нового двигателя, который будет установлен на сверхлегкой ракете «Сибирь», передает ОТР.
Общественное телевидение Россиивчера в 06:10

СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Помпео отметил, что совет отклонил «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», а также открыл путь к тому, чтобы «крупнейшая в мире страна – спонсор терроризма продавала и покупала оружие».
Известия18:48
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Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъвчера в 03:21
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Экс-сотрудник ФБР признался в подлоге по «российскому делу»

Бывший юрист ФБР Кевин Клайнсмит хочет признать свою вину в подлоге при расследовании "российского дела" о якобы связи предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с российскими властями, пишет Associated Press со ссылкой на адвоката обвиняемого.
Газета.Ruвчера в 16:41

Задержанные в Беларуси 32 гражданина РФ вернулись на родину

"Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь", - сообщили в Генпрокуратуре, подчеркнув, что передача задержанных граждан прошла в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и РБ, а также в тесном взаимодействии органов прокуратуры двух стран.
Российская газетавчера в 13:15
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ЕС предложит Минску содействие диалогу с оппозицией

Евросоюз предложит властям в Белоруссии содействие диалогу с оппозицией для урегулирования кризиса в стране, говорится в заявлении Совета ЕС по итогам неформального заседания, прошедшего в формате видеоконференции 14 августа.
Московский Комсомолецвчера в 16:17
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