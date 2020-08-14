Милиция оттеснила протестующих от Дома правительства в Минске

Военнослужащие внутренних войск оттеснили протестующих от Дома правительств в Минске. Участники несанкционированной акции в количестве примерно тысячи человек, прибыли к Дому правительства около 17.30. Они расположились на прилегающей к зданию площади.