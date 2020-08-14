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МонаВиста

В Минске ОМОН опустил щиты в знак солидарности с протестующими

14 августа в Минске на площади Независимости сотрудники ОМОНа опустили щиты в знак солидарности с протестующими, белоруски бросились обнимать опустивших щиты омоновцев.В источнике
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РИА Новости

Протестующие обнимают силовиков у Дома правительства в Минске

РИА Новости11:18
Московский Комсомолец

Толпа заняла площадь у Дома правительства в Минске, ОМОН опустил щиты

Московский Комсомолец10:43
Lenta.ru

Белоруски бросились обнимать опустивших щиты омоновцев

Lenta.ru11:04
Газета.Ru

Протестующие начали обнимать силовиков у Дома Правительства в Минске

Газета.Ru11:01
Известия

В Минске силовики опустили щиты перед протестующими

Известия11:11
ТАСС

В центре Минска силовики опустили щиты в знак солидарности с манифестантами

ТАСС10:40
РБК

Митингующие в центре Минска потребовали разговора с властями

РБК11:33
КП - Беларусь

Силовики около Дома правительства опустили щиты - девушки плачут, обнимают их и дарят цветы

КП - Беларусь11:04

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Суд арестовал предполагаемого «вора в законе» Исмаилова

Преображенский суд столицы арестовал предполагаемого криминального авторитета Рашада Магомеда оглы Исмаилова по делу о занятии высшего положения в преступной организации, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
РАПСИ10:12
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Медовый спас: как правильно называть праздник и что нельзя делать

Ну и наконец, 14 августа Церковь отмечает сразу четыре значимых события: начало двухнедельного Успенского поста, праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, вспоминают в этот день и святых мучеников Маккавейских из Ветхого Завета.
Российская газета17:50
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