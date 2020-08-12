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Мойка78
Мойка78

ОМОН в Минске открыл огонь по людям с балкона дома

ОМОН в Минске открыл стрельбу по людям с балкона, которые давали советы протестующим. Информацию об этом передаёт Sputnik Беларусь. Как говорится в сообщении, инцидент произошёл на проспекте Дзержинского около станции метро «Грушевка».В источнике
Подробнее о событии
РБК

В Минске ОМОН открыл огонь по людям на балконах жилого дома

РБКвчера в 15:41
Газета.Ru

В Минске ОМОН обстрелял людей на балконах

Газета.Ruвчера в 16:31
Комсомольская правда

ОМОН в Минске открыл огонь из помповых ружей по людям

Комсомольская правдавчера в 14:10
RT на русском

СМИ сообщили о стрельбе ОМОНа из помповых ружей в Минске

RT на русскомвчера в 14:37
URA.Ru

В Минске ОМОН открыл огонь по буйным участникам протеста

URA.Ruвчера в 14:35
Московский Комсомолец

ОМОН расстрелял кричащих с балкона людей в Минске

Московский Комсомолецвчера в 15:26
РИА Новости

В Минске ОМОН открыл огонь по стоящим на балконах людям

РИА Новостивчера в 14:09

Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новостивчера в 10:39
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МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе

В Белоруссии перед Светланой Тихановской, основным соперником действующего президента республики Александра Лукашенко, поставили выбор между ее отъездом из страны и другими «неудобными» последствиями.
РБКвчера в 10:51
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Протестующие сбили двух сотрудников ГАИ в Минске и Барановичах

Около 20 часов вечера 12 августа на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей в Минске 45-летний водитель Skoda сбил пытавшегося его остановить инспектора ГАИ, после чего рванул прочь.
Вести.Ruвчера в 16:25
38

В МИД Чехии вызвали посла Белоруссии

По словам министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека, белорусского посла в Праге вызвали в МИД для объяснения недавнего заявления президента Александра Лукашенко о том, что протестными мероприятиями руководят из Чехии.
Московский Комсомолец18:45

Арбитров матча «Спартака» Казарцева и Еськова вызвали на полиграф

Газзаев призвал пожизненно отстранить Казарцева и Еськова от судейства Мостовой призвал судей извиниться перед болельщиками "Спартака" Ротенберг оценил эпизоды с пенальти в скандальном матче со "Спартаком" Казарцев прокомментировал скандальное судейство в матче "Спартака" Опубликована запись переговоров судей во время матча "Спартак" – "Сочи"
Metaratings11 августа в 06:32
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ВФЛА полностью погасила долг перед World Athletics

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) полностью погасила долг перед Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) в размере $6,31 млн, передает РИА Новости со ссылкой на врио главы ВФЛА Евгения Юрченко.
Ruposters.ruвчера в 11:27

Байден выбрал сенатора от Калифорнии кандидатом в вице-президенты США

На своей странице в соцести Twitter кандидат от демократов на президентских выборах в Соединенных Штатах в этом году Джо Байден сообщил, что выбрал кандидатом в свои вице-президенты сенатора от Калифорнии Камалу Харрис.
RuNews24.ruвчера в 18:25
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Мишустин поручил подготовить документы о продлении выплат медикам

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил своему заместителю Татьяне Голиковой организовать подготовку решений для продления стимулирующих выплат медицинскому персоналу, работающему с пациентами с коронавирусной инфекцией.
Российская газетавчера в 06:55
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