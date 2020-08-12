ОМОН в Минске открыл огонь по людям с балкона дома
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ОМОН в Минске открыл стрельбу по людям с балкона, которые давали советы протестующим. Информацию об этом передаёт Sputnik Беларусь. Как говорится в сообщении, инцидент произошёл на проспекте Дзержинского около станции метро «Грушевка».В источнике
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