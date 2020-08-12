В Минске ОМОН открыл огонь по стоящим на балконах людям
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ОМОН в Минске начал стрелять по людям, стоящим на балконах жилых домов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Беларусь. Отмечается, что местные жители выкрикивали советы протестующим.В источнике
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