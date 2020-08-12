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Lenta.ru
Lenta.ru

В Минске ОМОН открыл огонь по стоящим на балконах людям

ОМОН в Минске начал стрелять по людям, стоящим на балконах жилых домов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Беларусь. Отмечается, что местные жители выкрикивали советы протестующим.В источнике
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РБК

В Минске ОМОН открыл огонь по людям на балконах жилого дома

РБКвчера в 15:41
Комсомольская правда

ОМОН в Минске открыл огонь из помповых ружей по людям

Комсомольская правдавчера в 14:10
RT на русском

СМИ сообщили о стрельбе ОМОНа из помповых ружей в Минске

RT на русскомвчера в 14:37
URA.Ru

В Минске ОМОН открыл огонь по буйным участникам протеста

URA.Ruвчера в 14:35
РЕН ТВ

В Минске ОМОН открыл стрельбу по людям, кричавшим из окон жилых домов

РЕН ТВвчера в 14:20
Московский Комсомолец

ОМОН расстрелял кричащих с балкона людей в Минске

Московский Комсомолецвчера в 15:26
РИА Новости

В Минске ОМОН открыл стрельбу по стоящим на балконах людям

РИА Новостивчера в 14:09

Ведущий военной программы в Белоруссии уволился на фоне протестов

Ведущий военной программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1» Владимир Бурко объявил об увольнении с занимаемой должности на фоне протестов, вызванных в стране после проведения президентских выборов.
РБК17:10
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МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе

В Белоруссии перед Светланой Тихановской, основным соперником действующего президента республики Александра Лукашенко, поставили выбор между ее отъездом из страны и другими «неудобными» последствиями.
РБКвчера в 10:51
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Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новостивчера в 22:25
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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Порошенко призвал Белоруссию провести повторные выборы президента

Бывший украинский президент Пётр Порошенко в видеообращении прокомментировал события в Белоруссии, призвав Минск провести досрочные выборы главы государства и «смотреть за действиями российского агрессора».
RT на русскомвчера в 16:29
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