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Мойка78
Мойка78

ОМОН в Минске открыл огонь по людям с балкона дома

ОМОН в Минске открыл стрельбу по людям с балкона, которые давали советы протестующим. Информацию об этом передаёт Sputnik Беларусь. Как говорится в сообщении, инцидент произошёл на проспекте Дзержинского около станции метро «Грушевка».В источнике
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Жители Минска из обстрелянного дома швыряли бутылки в ОМОН

РЕН ТВ20:09
URA.Ru

В Минске ОМОН открыл огонь по буйным участникам протеста

URA.Ruвчера в 14:35
РБК

В Минске ОМОН открыл огонь по людям на балконах жилого дома

РБКвчера в 15:41
Московский Комсомолец

ОМОН расстрелял кричащих с балкона людей в Минске

Московский Комсомолецвчера в 15:26
RT на русском

СМИ сообщили о стрельбе ОМОНа из помповых ружей в Минске

RT на русскомвчера в 14:37
РИА Новости

В Минске ОМОН открыл стрельбу по стоявшим на балконах людям

РИА Новости19:38
Комсомольская правда

ОМОН в Минске открыл огонь из помповых ружей по людям

Комсомольская правдавчера в 14:10

В Алтайском крае за сутки заболели коронавирусом 88 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 88 инфицированных, выздоровели — 154 пациента, скончались четыре носителя коронавируса, в трех случаях COVID-19 не стал причиной смерти, еще один летальных случай проходит экспертизу.
Kursk.comвчера в 02:44
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Киев подготовил концепцию правосудия для Крыма и Донбасса

С целью преодоления юридических моментов конфликта на Донбассе в 2019 году по распоряжению президента Украины Зеленского была создана группа, которая представила сегодня «концепцию правосудия переходного времени».
ИА Красная Веснавчера в 15:23
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Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
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