ОМОН в Минске открыл огонь по людям с балкона дома
Смотрите также
Бизнес Ингушетии в период пандемии потерял 1,5 млрд рублей
В Японии создадут спецподразделение по радиоэлектронной борьбе
Украина вернулась к старинным системам ПВО из-за продажи С-300ПТ в США
Белорусские спецназовцы выбрасывают форму
Мишустин прибыл с рабочим визитом на Дальний Восток
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Кардиолог раскрыл признаки приближающейся смерти
Муж Валентины Легкоступовой задержан в Москве
В Минске задержали двух изготовителей коктейля Молотова
В Белоруссии скончался доставленный в больницу из автозака мужчина
Адвокат Ефремова заявил об инсульте у актера
Второй пенальти «Спартаку» в матче с «Сочи» признан ошибочным
Пугачева в коротких шортах прогулялась с детьми в поле
В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты
Президент Ливана оценил ущерб от взрыва в Бейруте в $15 млрд
Биатлонистка Домрачева призвала остановить насилие в Белоруссии
В Минске протестующие начали бросать в силовиков коктейли Молотова
В Минске задержали врача, участвовавшего в акции протеста медиков
В Минске ОМОН разогнал протестующих в спальных районах
В Минске милиция обстреляла протестующих резиновыми пулями
Омоновца, угрожавшего гранатой подростку в Минске, сняли на видео
РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии
Белорусские спецназовцы выбрасывают форму
Помпео заявил о последствиях для России за возможный сговор с талибами
Мишустин прибыл с рабочим визитом на Дальний Восток
Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%
Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса
Кардиолог раскрыл признаки приближающейся смерти
Известный ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
Байден назвал кандидата в вице-президенты
ОМОН в Минске открыл стрельбу по людям с балкона, которые давали советы протестующим. Информацию об этом передаёт Sputnik Беларусь. Как говорится в сообщении, инцидент произошёл на проспекте Дзержинского около станции метро «Грушевка».В источнике
Подробнее о событии