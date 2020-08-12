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РИА Новости
РИА Новости

В Минске ОМОН открыл стрельбу по стоявшим на балконах людям

В Минске сотрудники силовых ведомств открыли огонь по людям, стоявших на балконах многоквартирных жилых домов, сообщает Sputnik Беларусь. Видео инцидента опубликовано в YouTube. Инцидент произошел в окрестностях станции метро "Грушевка" на проспекте Дзержинского.В источнике
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Жители Минска из обстрелянного дома швыряли бутылки в ОМОН

РЕН ТВ20:09
РИА Новости

В Минске ОМОН открыл стрельбу по стоявшим на балконах людям

РИА Новости19:38
URA.Ru

В Минске ОМОН открыл огонь по буйным участникам протеста

URA.Ruвчера в 14:35
Московский Комсомолец

ОМОН расстрелял кричащих с балкона людей в Минске

Московский Комсомолецвчера в 15:26
RT на русском

СМИ сообщили о стрельбе ОМОНа из помповых ружей в Минске

RT на русскомвчера в 14:37
РБК

В Минске ОМОН открыл огонь по людям на балконах жилого дома

РБКвчера в 15:41
Комсомольская правда

ОМОН в Минске открыл огонь из помповых ружей по людям

Комсомольская правдавчера в 14:10

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов

Главными задачами для органов власти и Совета безопасности Белоруссии является защита граждан, конституционного строя и обеспечение функционирования органов управления, сообщает «БелТА» со ссылкой на действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Rambler News Serviceвчера в 08:16
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Глава Октябрьского района Витебска заставил переписать протокол на участке, где победила Тихановская

В Сети опубликована аудиозапись, на которой предположительно глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский отчитывает членов одной их участковых комиссий, требуя изменить протокол в пользу одного из кандидатов на выборах президента Белоруссии.
Росбалтвчера в 06:30
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