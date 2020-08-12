В Минске ОМОН открыл стрельбу по стоявшим на балконах людям

В Минске сотрудники силовых ведомств открыли огонь по людям, стоявших на балконах многоквартирных жилых домов, сообщает Sputnik Беларусь. Видео инцидента опубликовано в YouTube. Инцидент произошел в окрестностях станции метро "Грушевка" на проспекте Дзержинского.