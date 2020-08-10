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Газета.Ru
Газета.Ru

На Пушкинской площади в Минске идут бои протестующих с силовиками

В свою очередь, силовики все еще стараются не допустить концентрации протестующих в одном месте. В ход идет спецтехника, образовалось множество раненых. В частности, взрывом от светошумовой гранаты оказался ранен водитель общественного транспорта.В источнике
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Коммерсантъ

В Минске силовики применили газ и резиновые пули для разгона протестующих

Коммерсантъвчера в 15:26
Эхо Москвы

В Минске и других белорусских городах продолжаются протесты против итогов президентских выборов

Эхо Москвывчера в 16:11
Московский Комсомолец

СМИ: в Бресте подняли 38 бригаду ВДВ

Московский Комсомолецвчера в 15:34
Говорит Москва

Белорусские силовики начали разгон протестующих с применением спецсредств

Говорит Москвавчера в 14:57
РБК

В Минске применили газ и гранаты для разгона протестующих

РБКвчера в 14:48
Газета.Ru

На Пушкинской площади в Минске идут бои протестующих с силовиками

Газета.Ruвчера в 16:09
РИА Новости

В Минске начали применять резиновые пули против протестующих

РИА Новостивчера в 15:01

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомостивчера в 02:48
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUMвчера в 07:25
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Казарцев объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Василий Казарцев, работавший главным судьей на матче первого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Сочи», полагает, что допустил неявную ошибку с назначением второго пенальти в ворота красно-белых.
ProstoProSportвчера в 15:12

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новостивчера в 02:26
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Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведется работа над законодательным определением коренных народов, в том числе рассматривается вопрос статуса крымско-татарского народа как коренного.
Моя Москва.онлайн9 августа в 12:18
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