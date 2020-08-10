На Пушкинской площади в Минске идут бои протестующих с силовиками

В свою очередь, силовики все еще стараются не допустить концентрации протестующих в одном месте. В ход идет спецтехника, образовалось множество раненых. В частности, взрывом от светошумовой гранаты оказался ранен водитель общественного транспорта.