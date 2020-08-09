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Союзное Вече
Союзное Вече

В Минске ОМОН применил шумовые гранаты и водометы против митингующих

В Беларуси начались массовые акции протестов Массовые акции протеста проходят в Беларуси после завершения выборов президента. В центре Минска ОМОН применил шумовые гранаты и водометы против протестующих. Как сообщает РИА Новости, в центре города прогремел взрыв.В источнике
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РИА Новости

Эксперт: Лукашенко после протестов продолжит «закручивать гайки»

РИА Новости02:01
Lenta.ru

Протестующих в Минске начали разгонять водометами

Lenta.ru17:20
РБК

Протестующие в Минске начали возводить баррикады

РБК17:18
Интерфакс

Минские силовики прибегли к водометам и светошумовым гранатам

Интерфакс17:17
Газета.Ru

Протестующие в Минске начали сооружать баррикады из мусорных баков

Газета.Ruвчера в 16:56
RT на русском

В центре Минска начали применять водомёты для разгона протестующих

RT на русском17:02
Известия

Штурм ОМОНом баррикад в Минске попал на видео

Известия18:42

В Гонконге арестован оппозиционный Пекину медиамагнат Джимми Лай

Гонконг, Китай, 10 августа 2020, 07:59 — REGNUM Полиция Гонконга осуществила рейд в офисы газеты Apple Daily после ареста оппозиционного медиамагната и основателя газеты Джимми Лая, сообщает 10 августа гонконгская газета South China Morning Post.
REGNUM00:59
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«Эффект Вагнера»: Лукашенко победил в пользу Москвы

Прогнозируемая победа на президентских выборах в Белоруссии Александра Лукашенко (предварительный подсчёт голосов составляет более 70 процентов в его пользу), не менее предсказуемо повлекла за собой волну протестных действий в Минске и ряде других городов.
Свободная Пресса01:09
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Роспотребнадзор рассказал о вреде шаурмы и котлет

«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и другие», — приводит сообщение Роспотребнадзора «РИА Новости» в понедельник, 10 августа.
Известия01:44
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В втором полугодии тарифы за услуги ЖКХ в России вырастут на 4%

Стоящий во главе антимонопольной службы Виталий Королев подтвердил, что уже во второй половине 2020 гражданам придется платить за коммуналку больше в среднем на 4%. Обусловлен такой показатель размером инфляции, прогнозируемым на текущий год.
Актуальные Новости8 августа в 05:19
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Триллер «Неистовый» возглавил российский прокат в выходные

Третью строчку в рейтинге занял американский комедийный боевик "Мой шпион" (My Spy) с Дэйвом Батистой и Хлоей Коулмэн - 3,65 млн рублей Голливудская лента "Неистовый" (Unhinged) стала лидером проката в России, собрав 9,35 млн рублей за минувшие выходные.
Толк02:24
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