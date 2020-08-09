В Минске ОМОН применил шумовые гранаты и водометы против митингующих
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В Беларуси начались массовые акции протестов Массовые акции протеста проходят в Беларуси после завершения выборов президента. В центре Минска ОМОН применил шумовые гранаты и водометы против протестующих. Как сообщает РИА Новости, в центре города прогремел взрыв.В источнике
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