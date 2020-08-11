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REGNUM
REGNUM

В Минске ОМОН разогнал протестующих в спальных районах

Вечером 11 августа протестующие скрывались от силовиков в районе Каменной горки, по проспекту Независимости возле ТЦ «Спектр». К настоящему времени протесты в большинстве районов Минска пошли на спад. Отмечается, что в спальных районах всё ещё находится спецтехника, однако протестующих уже не видно.В источнике
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РЕН ТВ

Видео: силовики устроили погоню за протестующими в Минске

РЕН ТВ18:45
Газета.Ru

ОМОН штурмует подъезды домов в Минске

Газета.Ruвчера в 16:01
РИА Новости

ОМОН штурмует подъезды жилых домов в Минске

РИА Новости17:03
Коммерсантъ

Столкновения с силовиками переместились в спальные районы Минска

Коммерсантъвчера в 16:46
РБК

СМИ сообщили о штурме ОМОНом жилых домов в Минске

РБК17:14
Lenta.ru

Белорусский ОМОН начал брать штурмом подъезды жилых домов

Lenta.ruвчера в 15:42
Комсомольская правда

В Минске ОМОН штурмует подъезды домов, где прячутся протестующие

Комсомольская правдавчера в 15:34

Трамп оценил ситуацию с переговорами по ядерному разоружению с РФ

Вашингтон, 12 августа 2020, 00:50 — REGNUM Самой крупной международной проблемой является ситуация с диалогом по ядерному разоружению между Россией и США, заявил американский президент Дональд Трамп 11 августа в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.
REGNUM17:50
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Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 10:58
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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