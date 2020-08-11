В Минске ОМОН разогнал протестующих в спальных районах
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Вечером 11 августа протестующие скрывались от силовиков в районе Каменной горки, по проспекту Независимости возле ТЦ «Спектр». К настоящему времени протесты в большинстве районов Минска пошли на спад. Отмечается, что в спальных районах всё ещё находится спецтехника, однако протестующих уже не видно.В источнике
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