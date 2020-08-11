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REGNUM
REGNUM

В Минске ОМОН разогнал протестующих в спальных районах

Отмечается, что в спальных районах всё ещё находится спецтехника, однако протестующих уже не видно. Напомним, что в Минске, а также других крупных городах Белоруссии проходят акции протеста против результатов выборов президента Белоруссии.В источнике
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Российская газета

В Минске начались столкновения правоохранителей и протестующих

Российская газетавчера в 16:52
Коммерсантъ

Столкновения с силовиками переместились в спальные районы Минска

Коммерсантъвчера в 16:46
НТВ

Очевидцы: протестующих в Минске разгоняют резиновыми пулями

НТВвчера в 16:02
Взгляд.ру

Против протестующих в спальном районе Минска применили светошумовые гранаты

Взгляд.рувчера в 16:45
Эхо Москвы

Акции протеста в Минске переместились в спальные районы

Эхо Москвывчера в 16:01
Известия

Силовики применили светошумовые гранаты в спальном районе Минска

Известиявчера в 16:34
ТАСС

Силовики в одном из спальных районов Минска применили светошумовые гранаты

ТАССвчера в 16:22

СК возбудил еще семь дел против создателя «Омбудсмена полиции»

Следственный комитет расследует семь новых уголовных дел в отношении создателя интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тюленев во вторник.
СК возбудил еще семь дел против создателя «Омбудсмена полиции»
Интерфаксвчера в 13:10
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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Тихановская в видеообращении подтвердила свой отъезд из Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в размещенном на платформе Youtube видеообращении подтвердила свой отъезд из республики, отметив, что это ее самостоятельное решение.
Инфоросвчера в 05:30
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Падение прибыли бизнеса в России в 2020 году назвали «катастрофическим»

Москва, 12 августа 2020, 03:03 — REGNUM Российским компаниям после эпидемии, объявленной в связи с распространением коронавируса, потребуется преодолеть катастрофическое падение прибыли в марте-мае 2020 года.
REGNUM20:03
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СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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Три истребителя МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем

Три российских истребителя вылетели на перехват цели после того, как средства противовоздушной обороны обнаружили неизвестный воздушный объект над нейтральными водами Чукотского моря, который приближался к государственной границе России.
ИА Красная Веснавчера в 05:34
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Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газета9 августа в 23:00
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Экс-сотрудника Генпрокуратуры РФ осудили за нападение на полицейского

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского.
Росбалтвчера в 10:06
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