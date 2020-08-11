В Минске ОМОН разогнал протестующих в спальных районах

Отмечается, что в спальных районах всё ещё находится спецтехника, однако протестующих уже не видно. Напомним, что в Минске, а также других крупных городах Белоруссии проходят акции протеста против результатов выборов президента Белоруссии.