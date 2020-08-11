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REGNUM
REGNUM

В Минске ОМОН разогнал протестующих в спальных районах

Вечером 11 августа протестующие скрывались от силовиков в районе Каменной горки, по проспекту Независимости возле ТЦ «Спектр». К настоящему времени протесты в большинстве районов Минска пошли на спад. Отмечается, что в спальных районах всё ещё находится спецтехника, однако протестующих уже не видно.В источнике
Подробнее о событии
РБК

СМИ сообщили о штурме ОМОНом жилых домов в Минске

РБК17:14
РИА Новости

ОМОН штурмует подъезды жилых домов в Минске

РИА Новости17:03
Комсомольская правда

В Минске ОМОН штурмует подъезды домов, где прячутся протестующие

Комсомольская правдавчера в 15:34
Коммерсантъ

Столкновения с силовиками переместились в спальные районы Минска

Коммерсантъвчера в 16:46
Газета.Ru

ОМОН штурмует подъезды домов в Минске

Газета.Ruвчера в 16:01
Lenta.ru

Белорусский ОМОН начал брать штурмом подъезды жилых домов

Lenta.ruвчера в 15:42
Известия

Силовики в Минске штурмуют подъезды домов в поисках протестующих

Известиявчера в 16:58