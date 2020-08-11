Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
REGNUM
REGNUM

В Минске ОМОН разогнал протестующих в спальных районах

Вечером 11 августа протестующие скрывались от силовиков в районе Каменной горки, по проспекту Независимости возле ТЦ «Спектр». К настоящему времени протесты в большинстве районов Минска пошли на спад. Отмечается, что в спальных районах всё ещё находится спецтехника, однако протестующих уже не видно.В источнике
Подробнее о событии
РБК

СМИ сообщили о штурме ОМОНом жилых домов в Минске

РБК17:14
Комсомольская правда

В Минске ОМОН штурмует подъезды домов, где прячутся протестующие

Комсомольская правдавчера в 15:34
Известия

Силовики в Минске штурмуют подъезды домов в поисках протестующих

Известиявчера в 16:58
Газета.Ru

ОМОН штурмует подъезды домов в Минске

Газета.Ruвчера в 16:01
Lenta.ru

Белорусский ОМОН начал брать штурмом подъезды жилых домов

Lenta.ruвчера в 15:42
РЕН ТВ

Бойцы ОМОН штурмуют подъезды домов на проспекте Рокоссовского в Минске

РЕН ТВвчера в 15:39
РИА Новости

ОМОН штурмует подъезды жилых домов в Минске

РИА Новости17:03

ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.
Ведомостивчера в 07:28
317

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
196

Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса

1. В России зарегистрировали первую вакцину против COVID-19 Президент России Владимир Путин во вторник, 11 августа, объявил, что Россия завершила работу по созданию первой вакцины против коронавируса.
Lenta.ruвчера в 05:04
4,5K