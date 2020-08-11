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REGNUM
REGNUM

В Минске ОМОН разогнал протестующих в спальных районах

Вечером 11 августа протестующие скрывались от силовиков в районе Каменной горки, по проспекту Независимости возле ТЦ «Спектр». К настоящему времени протесты в большинстве районов Минска пошли на спад. Отмечается, что в спальных районах всё ещё находится спецтехника, однако протестующих уже не видно.В источнике
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РБК

ОМОН начал штурм жилых домов в Минске

РБК17:14
РИА Новости

ОМОН штурмует подъезды жилых домов в Минске

РИА Новости17:03
Комсомольская правда

В Минске ОМОН штурмует подъезды домов, где прячутся протестующие

Комсомольская правдавчера в 15:34
Газета.Ru

ОМОН штурмует подъезды домов в Минске

Газета.Ruвчера в 16:01
Lenta.ru

Белорусский ОМОН начал брать штурмом подъезды жилых домов

Lenta.ruвчера в 15:42
РЕН ТВ

Бойцы ОМОН штурмуют подъезды домов на проспекте Рокоссовского в Минске

РЕН ТВвчера в 15:39
Известия

Силовики в Минске штурмуют подъезды домов в поисках протестующих

Известиявчера в 16:58

Украина пытается обвинить Россию в провокации в Азовском море

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший представитель президента Украины в так называемой Автономной республики Крым (с представительством в Херсоне) Борис Бабин, ссылаясь на слухи, заявил, что российский корабль в Азовском море приблизился к побережью Украины менее чем на 2 мили.
Новый День01:58
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Производитель майонеза «Слобода» начнет выпускать вегетарианское мясо

Производитель майонеза "Слобода" и масла Altero группа "Эфко" вложила 100 млн рублей в производство котлет для бургеров на растительной основе, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс03:25
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Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUMвчера в 10:42
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Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
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Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 10:58
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