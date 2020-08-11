В Минске ОМОН разогнал протестующих в спальных районах
Смотрите также
Астронавт сфотографировал пострадавший от взрыва Бейрут с борта МКС
В Белоруссии запретили продажу пиротехники на фоне протестов
ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов
Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов
Певица Валентина Легкоступова лежит в реанимации с отеком мозга
В США усомнились в эффективности российской вакцины от коронавируса
В Пермском крае за сутки выявили 68 случаев коронавируса
Заседание суда по делу Ефремова отложили до 12 августа
В Москве магазины оштрафовали на 450 млн руб. за отсутствие масок
В Петербурге почтят память погибших моряков подлодки «Курск»
Тихановскую задержали в Белоруссии после выборов
В Белоруссии задержали координаторов массовых беспорядков
БелТА: В Минске задержали «провокаторов беспорядков» из России
В Минздраве рассказали о запретах в день вакцинации от коронавируса
Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
ФСБ задержала в Ивановской области торговцев наркотиками
Чиновница обвинила безработных россиян в нахлебничестве
Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей
Минобороны РФ закупит партию истребителей Су-35 на 70 млрд рублей
Издание Sohu назвало преимущества танка Т-80 перед Abrams в Заполярье
Один протестующий погиб во время столкновений в Минске
В Минске протестующие начали бросать в силовиков коктейли Молотова
ОМОН начал разгонять людей в Минске с места гибели протестующего
ОМОН и внутренние войска покинули улицы Минска
В Минске начались задержания протестующих возле станции метро
Минздрав назвал сроки выпуска первой партии вакцины от коронавируса
В Белоруссии задержали координаторов массовых беспорядков
В Петербурге почтят память погибших моряков подлодки «Курск»
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
Пандемия спровоцировала сильнейшее падение прибыли бизнеса в России
Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
Байден назвал кандидата на пост вице-президента США
Певица Глюкоза объяснила свои слова об «украинском Крыме»
«Зенит» обыграл «Ротор» в первом туре чемпионата России
Рост цен на авиакеросин зафиксировали в России
Синоптики предупредили о снеге в ряде регионов
Юрий Дудь обратился к белорусским силовикам
Вечером 11 августа протестующие скрывались от силовиков в районе Каменной горки, по проспекту Независимости возле ТЦ «Спектр». К настоящему времени протесты в большинстве районов Минска пошли на спад. Отмечается, что в спальных районах всё ещё находится спецтехника, однако протестующих уже не видно.В источнике
Подробнее о событии