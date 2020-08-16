В Беларуси пройдет акция в поддержку Александра Лукашенко
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"Митинг солидарности" стартует в Минске в 12:00 В белорусской столице пройдет митинг в поддержку президента страны Александра Лукашенко. Мероприятие проведет общественная организация "Белая Русь". Акция призвана поддержать в сложившейся ситуации действующего президента республики.В источнике
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