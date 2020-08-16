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Союзное Вече
Союзное Вече

В Беларуси пройдет акция в поддержку Александра Лукашенко

"Митинг солидарности" стартует в Минске в 12:00 В белорусской столице пройдет митинг в поддержку президента страны Александра Лукашенко. Мероприятие проведет общественная организация "Белая Русь". Акция призвана поддержать в сложившейся ситуации действующего президента республики.В источнике
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Телеканал 360°

Начался митинг в поддержку Александра Лукашенко в Минске

Телеканал 360°04:59
Московский Комсомолец

В Минске 16 августа соберут митинг в поддержку Лукашенко

Московский Комсомолец01:43
RT на русском

В Минске запланирован митинг в поддержку Лукашенко

RT на русском00:55
РБК

В Минске пройдет митинг в поддержку Лукашенко

РБК01:47
РИА Новости

В Минске пройдет митинг в поддержку Лукашенко

РИА Новости23:50
Известия

Организация «Белая Русь» проведет митинг в поддержку Лукашенко

Известия20:29
Эхо Москвы

В Минске запланирован митинг в поддержку действующей власти

Эхо Москвы19:09
КП - Беларусь

Видеофакт. На М1 и на магистралях из Гродно и Гомеля одна за другой в Минск идут колонны с автобусами

КП - Беларусь04:15

Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена

Бедминстер, 16 августа 2020, 03:39 — REGNUM Заявление о намерении серьёзно изучить возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена сделал президент США Дональд Трамп 16 августа в ходе пресс-конференции в Бедминстере в американском штате Нью-Джерси.
Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена
REGNUM20:39
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В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru14 августа в 09:08
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Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Два дня назад Роберт Трамп был госпитализирован в одну из больниц Манхэттена с "тяжелым заболеванием", сообщал заместитель пресс-секретаря администрации президента США Джадд Дир. Тогда же Дональд посетил брата и выразил надежду на его выздоровление.
Газета.Ru05:18
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Спецпредставитель Трампа сообщил о вариантах сделки по СНВ без Китая

Ранее Биллингсли заявил, что Россия должна убедить КНР принять участие в переговорах, назвав это основным условием для продления Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
РБК05:06
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Военнослужащий ЛНР погиб в результате обстрела со стороны ВСУ

"15 августа в 19:30 вооруженные формирования Украины вероломно открыли прицельный снайперский огонь на направлении населенный пункт Луганское – населенный пункт Логвиново по позициям Народной милиции Луганской Народной Республики, в результате чего один военнослужащий Народной милиции ЛНР получил ранения, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
ИА Новороссия02:56
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СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Совет безопасности ООН отклонил резолюцию американской стороны о продлении на неопределенный срок эмбарго на поставки оружия Ирану, лишь одна из 15 стран присоединилась к позиции США - Доминиканская Республика.
Газета.Ruвчера в 02:57
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