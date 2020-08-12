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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

В Минске более 200 медиков вышли на акцию против насилия

Порядка 200 медработников в Минске вышли на акцию протеста против насилия в обществе, пишет РИА Новости. Мероприятие проходит около Белорусского государственного медицинского университета. Медики выстроились в цепочку солидарности.В источнике
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Взгляд.ру

Медики в Минске вышли на акцию против насилия

Взгляд.ру14:35
Эхо Москвы

На акцию протеста в Минске сегодня вышли медицинские работники

Эхо Москвы14:03
Коммерсантъ

В Минске более 200 медиков вышли на акцию против насилия

Коммерсантъ13:16
Znak.com

В Минске медики вышли на акцию протеста против насилия силовиков

Znak.com13:51
News.ru

Глава Минздрава Белоруссии вышел к протестующим

News.ru13:01
Реальное время

В Белоруссии медики вышли на улицы с призывом «Остановите насилие»

Реальное время12:58
РИА Новости

В Минске более 200 медиков вышли на акцию в знак протеста против насилия

РИА Новости12:38

Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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Гилерме заявил, что не нарушал правила против Игнатьева в матче РПЛ

Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме считает, что не нарушал правила на нападающем казанского "Рубина" Иване Игнатьеве в матче команд в рамках первого тура чемпионата России по футболу.
Российская газета10:26

В Минске провели акцию 250 женщин в белом

В Минске около 250 женщин в белой одежде вышли с цветами на акцию протеста против фальсификации результатов выборов и против применения силы к тем, кто выразил несогласие с объявленными итогами голосования.
Интерфакс07:08
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