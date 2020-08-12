В Минске более 200 медиков вышли на акцию против насилия
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Порядка 200 медработников в Минске вышли на акцию протеста против насилия в обществе, пишет РИА Новости. Мероприятие проходит около Белорусского государственного медицинского университета. Медики выстроились в цепочку солидарности.В источнике
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