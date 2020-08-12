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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Минске более 200 медиков вышли на акцию против насилия

По оценкам белорусского портала tut.by, к медицинскому университету вышли более 230 человек. Для переговоров с участниками акции прибыл министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник. Глава Минздрава предложил медикам пройти в здание университета, но участники акции остались на проспекте.В источнике
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Взгляд.ру

Медики в Минске вышли на акцию против насилия

Взгляд.рувчера в 14:35
РИА Новости

В Минске более 200 медиков вышли на акцию в знак протеста против насилия

РИА Новостивчера в 12:38
Znak.com

В Минске медики вышли на акцию протеста против насилия силовиков

Znak.comвчера в 13:51
Коммерсантъ

В Минске более 200 медиков вышли на акцию против насилия

Коммерсантъвчера в 13:16
News.ru

Глава Минздрава Белоруссии вышел к протестующим

News.ruвчера в 13:01
Реальное время

В Белоруссии медики вышли на улицы с призывом «Остановите насилие»

Реальное времявчера в 12:58
Эхо Москвы

На акцию протеста в Минске сегодня вышли медицинские работники

Эхо Москвывчера в 14:03

S&P предрекло Белоруссии санкции и спад экономики из-за протестов

В сообщении пресс-службы рейтингового агентства говорится, что зарегистрированные нарушения и жёсткая реакция на протесты могут привести к длительному противостоянию между властями и оппозицией.
Говорит Москвавчера в 12:51

Ведущий военной программы в Белоруссии уволился на фоне протестов

Ведущий военной программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1» Владимир Бурко объявил об увольнении с занимаемой должности на фоне протестов, вызванных в стране после проведения президентских выборов.
РБК17:10
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Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
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«Чертаново» одержал победу в ФНЛ благодаря голу 15-летнего Пиняева

Гол российского футбольного вундеркинда Сергея Пиняева принес московскому «Чертаново» выездную победу над омским «Иртышом» в рамках третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 12 августа в Домодедово.
ИА Красная Веснавчера в 11:31

Между Петербургом и Самарой запустят скоростной поезд «Стриж»

С 21 августа между Петербургом и городами Поволжья начнет ходить новый поезд "Стриж", состав сможет развивать скорость до 200 километров в час, конечной точкой станет Самара, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Российская газетавчера в 10:38
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В ВОЗ оценили появление российской вакцины от коронавируса

Напомним, что первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России во вторник, получила название "Спутник V". Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
Российская газетавчера в 07:30
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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Ведущие белорусских гостелеканалов подают заявления об увольнении

Минск, 12 августа 2020, 21:47 — REGNUM Известные ведущие белорусских государственных телеканалов начали подавать заявления об увольнении на фоне силового подавления акций протеста в Минске и других городах страны.
REGNUMвчера в 14:47
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Алиев лично поздравил Путина с регистрацией вакцины от коронавируса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с регистрацией российской вакцины от коронавирусной инфекции в телефонном разговоре, который состоялся между лидерами вечером в среду, 12 августа.
Российская газетавчера в 16:47
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Россия начинает массовое производство вакцины от коронавируса

Ожидается, что с первых дней осени может начаться массовая вакцинация населения для защиты граждан от всемирной пандемии, буквально парализовавшей на несколько месяцев текущего года общественную жизнь и промышленное производства многих государств.
Большая Азиявчера в 15:43