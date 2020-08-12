В Минске более 200 медиков вышли на акцию против насилия
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По оценкам белорусского портала tut.by, к медицинскому университету вышли более 230 человек. Для переговоров с участниками акции прибыл министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник. Глава Минздрава предложил медикам пройти в здание университета, но участники акции остались на проспекте.В источнике
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