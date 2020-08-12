Россия начинает массовое производство вакцины от коронавируса

Ожидается, что с первых дней осени может начаться массовая вакцинация населения для защиты граждан от всемирной пандемии, буквально парализовавшей на несколько месяцев текущего года общественную жизнь и промышленное производства многих государств.