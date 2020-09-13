В Минске число участников марша оппозиции превысило 150 тысяч
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Отмечается, что оппозиционеры разделились на несколько колонн и движутся в разных направлениях. Среди протестующих есть люди с детьми, в том числе в колясках. Волонтеры раздают участникам акции воду и еду.В источнике
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