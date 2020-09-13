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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минске число участников марша оппозиции превысило 150 тысяч

Отмечается, что оппозиционеры разделились на несколько колонн и движутся в разных направлениях. Среди протестующих есть люди с детьми, в том числе в колясках. Волонтеры раздают участникам акции воду и еду.В источнике
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Эхо Москвы

Около 150 тыс. человек, по данным Интерфакса, собрались на проспекте Независимости в центре Минска

Эхо Москвы09:32
News.ru

Свыше 150 тысяч протестующих пришли в центр Минска

News.ru09:29
Интерфакс

Протестующие в Минске начали строить баррикады

Интерфакс10:29
ТАСС

В районе стелы «Минск - город-герой» собралось несколько десятков тысяч протестующих

ТАСС09:09
Газета.Ru

В Минске число участников марша оппозиции превысило 150 тысяч

Газета.Ru09:31
Известия

Протестующие начали продвижение в центр Минска на акцию оппозиции

Известия07:59
Московский Комсомолец

В центре Минска собрались более 150 тысяч протестующих

Московский Комсомолец09:26

В Раде анонсировали силовое свержение Зеленского

Ряд влиятельных политических фигур из команды предыдущего президента Украины Петра Порошенко готовит свержение с поста нынешнего главы государства Владимира Зеленского – рассказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
Газета.Ru05:47
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NVIDIA начала принимать предзаказы на видеокарту GeForce RTX 3080

Компания NVIDIA начала принимать предварительные заказы на флагманский видеоускоритель нового поколения, который, по данным компании, покажет вдвое лучшую производительность на фоне видеокарты RTX 2080 Ti.
Экономика сегоднявчера в 13:07
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В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новостивчера в 20:40
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