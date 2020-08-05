с чего всё началось

«Что касается оценки по итогам 2020 года, потеря доходов прогнозируется на уровне порядка 3,7—4 млрд белорусских рублей (более $1,5—1,6 млрд)», — приводит БЕЛТА слова Селиверстова.

В Минске дали прогноз по убыткам бюджета в 2020 году

Экономика Девелоперы предсказали спрос на гибкие офисы По итогам этого года большинство девелоперов (77%) прогнозируют снижение объемов выручки и (или) прибыли.

Политика Лукашенко согласился выдать Украине задержанных граждан России Украинский журналист Дмитрий Гордон пообщался с президентом Беларуси Александром Лукашенко на актуальные на сегодняшний день темы, включая ситуацию с коронавирусом, предстоящие выборы, а также задержание "российских боевиков", якобы готовивших беспорядки во время президентских выборов. 6

Политика Путин подписал указ об отставке трех генералов СК Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве. 182

Политика Глава Пентагона прокомментировал взрыв в Бейруте Министр обороны США Марк Эспер в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом, прокомментировал взрыв в Бейруте.

Футбол Газизов назвал главную задачу «Спартака» в новом сезоне Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов 5 августа заявил, что главной целью команды в новом сезоне является завоевание титула.

Культура Вышла новая книга из цикла Стефани Майер «Сумерки» Новая книга популярного цикла "Сумерки" американской писательницы Стефани Майер увидела свет.

Авто Появились данные о ценах на седан Mazda3 2021 с турбомотором Японский автопроизводитель представил Mazda3 2021 модельного года с 2.5-литровым турбомотором и системой полного привода.

Политика Армения ограничила вещание российских каналов Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские. 947

Политика Зеленский сменил главу военной разведки Украины Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на пост начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова. 1

Экономика «Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему Сервис «Яндекс.Деньги» был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и позиционировался как система электронных платежей, сейчас «Яндекс» замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования. 1