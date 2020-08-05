с чего всё началось

«Что касается оценки по итогам 2020 года, потеря доходов прогнозируется на уровне порядка 3,7—4 млрд белорусских рублей (более $1,5—1,6 млрд)», — приводит БЕЛТА слова Селиверстова.

В Минске дали прогноз по убыткам бюджета в 2020 году

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