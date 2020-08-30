Страховые компании РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

О планах сделать «фактором риска» бренд и модель страхуемой машины уже сообщили «Ингосстрах» и «Страховой Дом ВСК», ценник полиса ОСАГО у которых в ближайшее время тоже будет варьироваться от семейного положения самого страхователя.