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Телеканал RTVI

В Минске десятки тысяч людей вышли на демонстрацию против Лукашенко

В Минске 30 августа десятки тысяч людей вышли на акцию протеста «Марш мира и независимости» против действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.В источнике
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RT на русском

Корреспондент RT рассказал об акции протеста в Минске

RT на русском08:42
Московский Комсомолец

В центре Минска начали задерживать протестующих

Московский Комсомолец07:14
Ведомости

В Минске начались задержания протестующих

Ведомости08:11
Вести.Ru

МВД отчиталось о задержанных в белорусской столице

Вести.Ru09:36
Эхо Москвы

Десятки тысяч человек, по оценкам сайта Tut.by, присоединились к протестному маршу в Минске

Эхо Москвы08:32
Говорит Москва

Корреспондент «Говорит Москва» сообщил об отсутствии столкновений демонстрантов с ОМОН

Говорит Москва10:19
Интерфакс

В центре Минска начались задержания протестующих

Интерфакс07:09

Страховые компании РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

О планах сделать «фактором риска» бренд и модель страхуемой машины уже сообщили «Ингосстрах» и «Страховой Дом ВСК», ценник полиса ОСАГО у которых в ближайшее время тоже будет варьироваться от семейного положения самого страхователя.
32CARS.ru09:46
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Музейный комплекс «Самбекские высоты» открылся в Ростовской области

Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" открылся в Неклиновском районе Ростовской области в воскресенье, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
РИА Новости07:15
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У Volkswagen в Китае появился новый стильный кросс-универсал

В семействе появился стильный кросс-универсал CC Shooting Brake, который отличается от европейской модели Arteon Shooting Brake увеличенным дорожным просветом, новым обвесом, внутренним оснащением и отсутствием выбора силового агрегата.
ИА Красная Весна14:52
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Google и Facebook отказались от прокладки кабеля между Гонконгом и США

Компании Google и Facebook отказались от планов прокладки подводного кабеля связи между Гонконгом и Лос-Анжелесом - власти США рекомендовали не прокладывать соединение из соображений безопасности, сообщает агентство Блумберг.
РИА Новости09:14

Помпео обсудил с Зеленским «пагубные инвестиции» Китая в «Мотор Сич»

«Госсекретарь Помпео поднял вопрос об опасениях США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич"»,— говорится в пресс-релизе Госдепартамента.
Коммерсантъ22:25
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