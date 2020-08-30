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Телеканал RTVI
Телеканал RTVI

В Минске десятки тысяч людей вышли на демонстрацию против Лукашенко

В Минске 30 августа десятки тысяч людей вышли на акцию протеста «Марш мира и независимости» против действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.В источнике
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Коммерсантъ

Главные новости за выходные 29–30 августа

Коммерсантъ12:01
Дождь

«Саша угощает!» С какими плакатами и лозунгами вышли протестующие на акцию в Минске. Фотографии

Дождь12:14
Эхо Москвы

В городах Белоруссии вновь проходят акции протеста

Эхо Москвы09:02
FreeNews-Volga

На минском «Марше мира и независимости» задерживают десятки граждан, включая журналистов

FreeNews-Volga08:52
Телеканал RTVI

В Минске десятки тысяч людей вышли на демонстрацию против Лукашенко

Телеканал RTVI08:43
Forbes

Тысячи людей вышли на марш протеста в Минске

Forbes08:32
Труд

В Минске участники акции протеста попытались пройти к резиденции Лукашенко

Труд10:23

Доказанную причину появления рака в 95% случаях назвал онколог

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев согласился с мнением о том, что у молодых людей онкологические заболевания могут развиваться и прогрессировать гораздо быстрее, чем у пожилых.
Доказанную причину появления рака в 95% случаях назвал онколог
Live2428 августа в 02:21
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ВЭБ.РФ в I полугодии увеличил активы на 4,2%

ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия 2020 года нарастил активы на 4,2%, до 3,25 трлн рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из отчетности госкорпорации.
ТАСС28 августа в 13:40
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Российский внедорожник Lada 4x4 в Европе рекордно подорожал

Внедорожники Lada 4x4 по-прежнему пользуются спросом в Европе, несмотря на то что официальные поставки автомобилей в страны Старого Света прекратились ещё весной 2020 года, а цены существенно выросли.
Новые автомобиливчера в 12:21
59

В Крыму выступили против переговоров с Киевом о поставках воды

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что в нынешних условиях с Украиной не следует вести переговоры о возобновлении поставок днепровской воды на полуостров, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 13:28
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