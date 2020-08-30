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Телеканал RTVI
Телеканал RTVI

В Минске десятки тысяч людей вышли на демонстрацию против Лукашенко

В Минске 30 августа десятки тысяч людей вышли на акцию протеста «Марш мира и независимости» против действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.В источнике
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Вести.Ru

МВД отчиталось о задержанных в белорусской столице

Вести.Ru09:36
Московский Комсомолец

В Минске ОМОН буквально заносит задержанных в автозаки: видео

Московский Комсомолец08:14
Lenta.ru

Стало известно о блокировке интернета в Минске

Lenta.ru08:04
RT на русском

Кризис в Белоруссии | 30 августа | «Марш мира и независимости»

RT на русском08:01
Говорит Москва

Корреспондент «Говорит Москва» рассказал о вежливом отношении ОМОНа к женщинам на акции в Минске

Говорит Москва07:59
Интерфакс

Участники оппозиционного марша начали собираться в центре Минска

Интерфакс06:07
Эхо Москвы

Оппозиции в Минске удалось провести Марш мира и независимости в центре города, несмотря на противодействие силовиков

Эхо Москвы11:05

Лукашенко во второй раз появился у своей резиденции с автоматом

В прошлое воскресенье агентство «БелТА» опубликовало видео, на котором Лукашенко прилетел к Дворцу независимости на вертолете, на видео президент просит подлететь ближе к проспекту Победителей, на котором находится резиденция, и говорит: «Как крысы разбежались».
Лукашенко во второй раз появился у своей резиденции с автоматом
Ведомости11:56
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Врач рассказала, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что летальные исходы после заражения коронавирусом встречаются у мужчин в полтора раза чаще, чем у женщин из-за наличия тестостерона.
Газета.Ru08:02
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Путин и Лукашенко обещали укрепить сотрудничество России и Белоруссии

Готовность укреплять сотрудничество между Россией и Белоруссией подтвердили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, 30 августа сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Весна05:56
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Косторная получила отказ на переход в академию Плющенко

Отказ на запрос о переходе из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко получила российская фигуристка Алена Косторная, сообщил 30 августа президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник, передает издание «Спорт-Экспресс».
ИА Красная Весна11:26

Помпео обсудил с Зеленским «пагубные инвестиции» Китая в «Мотор Сич»

«Госсекретарь Помпео поднял вопрос об опасениях США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич"»,— говорится в пресс-релизе Госдепартамента.
Коммерсантъ22:25
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В партии Порошенко призвали к отставке замглавы делегации по Донбассу

Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Фриз назвала заявление заместителя главы делегации Украины в трехсторонней группе по Донбассу Леонида Кравчука Витольда Фокина «поводом к отставке».
РБК10:50
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