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Собеседник

В Минске грубо задержали трех журналистов «Дождя», освещавших выборы

Белорусские правоохранительные органы задержали корреспондентов российского телеканала «Дождь» Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова, который был с ними. Об этом со ссылкой на Telegram-канал «NEXTA Live» сообщает само издание.В источнике
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RT на русском

В Белоруссии задержаны журналисты «Дождя»

RT на русском08:18
ТАСС

Телеканал «Дождь» сообщил о задержании своих журналистов в Минске

ТАСС07:12
РИА Новости

В Минске задержали журналистов «Дождя»

РИА Новости07:59
Дождь

«Главная интрига не итоги голосования, а будут ли танки давить людей». В Беларуси ждут протестов после выборов

Дождь12:47
РБК

В Минске задержали журналистов «Дождя»

РБК07:28
Эхо Москвы

В Белоруссии задержана съемочная группа телеканала «Дождь»

Эхо Москвы11:04
Коммерсантъ

«Дождь» сообщил о задержании своих журналистов в Минске

Коммерсантъ07:12
КП - Беларусь

В Минске задержали троих журналистов российского телеканала

КП - Беларусь08:59

Родченков обвинил бывшего врача «Зенита» в участии в допинг-программе

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков выразил мнение, что бывший глава медицинского штаба «Зенита» Сергей Пухов мог иметь прямое отношение к допинг-программе, которая, по мнению Родченкова, существовала в российском спорте.
РБК спорт05:51

Возле посольства Белоруссии в Москве собрались несколько сотен человек

Несколько сотен человек, не успевших проголосовать на выборах президента Белоруссии, находятся возле посольства республики в Москве, сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.
ТАСС13:36
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Социологи Белоруссии назвали кандидата с самым высоким рейтингом

Напомним, 9 августа в республике прошли выборы президента, по данным ЦИК, явка составила 79,01%, причем самый высокий показатель был в Могилевской области — 86,01%, а самый низкий в столице — 62,30%.
ИА Красная Весна13:56

Выбор моторного масла для автомобиля

Рекомендации производителя авто Первым делом при выборе моторного масла нужно внимательно ознакомиться с содержанием сервисной книжки, в которой указана рекомендуемая автопроизводителем для заливки в двигатель смазка.
Expert.ru07:26

Кристина Асмус высмеяла негативные комментарии в свой адрес

Кристина Асмус высмеяла негативные комментарии в свой адрес Напомним, что именно так ответила на нападки хейтеров и другая актриса, оказавшаяся в последнее время в центре внимания — звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович.
Вокруг ТВ04:27
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