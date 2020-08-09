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Собеседник
Собеседник

В Минске грубо задержали трех журналистов «Дождя», освещавших выборы

Белорусские правоохранительные органы задержали корреспондентов российского телеканала «Дождь» Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова, который был с ними. Об этом со ссылкой на Telegram-канал «NEXTA Live» сообщает само издание.В источнике
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RT на русском

В Белоруссии задержаны журналисты «Дождя»

RT на русском08:18
Эхо Москвы

В Белоруссии задержана съемочная группа телеканала «Дождь»

Эхо Москвы11:04
ТАСС

Телеканал «Дождь» сообщил о задержании своих журналистов в Минске

ТАСС07:12
Дождь

«Главная интрига не итоги голосования, а будут ли танки давить людей». В Беларуси ждут протестов после выборов

Дождь12:47
РБК

В Минске задержали журналистов «Дождя»

РБК07:28
РИА Новости

В Минске задержали журналистов «Дождя»

РИА Новости07:59
Коммерсантъ

«Дождь» сообщил о задержании своих журналистов в Минске

Коммерсантъ07:12
КП - Беларусь

В Минске задержали троих журналистов российского телеканала

КП - Беларусь08:59

Россия может управлять беспилотниками США при помощи комплексов РЭБ

Российские средства радиоэлектронной борьбы научились не только вызывать перебои в функционировании электроники американских беспилотников, но и перехватить управление ими, пишут СМИ.
Территория новостей03:16
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В Балтийске при взрыве снаряда времен войны пострадали двое детей

В городе Балтийск Калининградской области устанавливают обстоятельства ранения двух детей в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Интерфакс04:25
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