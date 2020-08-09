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Собеседник

В Минске грубо задержали трех журналистов «Дождя», освещавших выборы

Белорусские правоохранительные органы задержали корреспондентов российского телеканала «Дождь» Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова, который был с ними. Об этом со ссылкой на Telegram-канал «NEXTA Live» сообщает само издание.В источнике
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RT на русском

В Белоруссии задержаны журналисты «Дождя»

RT на русском08:18
Эхо Москвы

В Белоруссии задержана съемочная группа телеканала «Дождь»

Эхо Москвы11:04
ТАСС

Телеканал «Дождь» сообщил о задержании своих журналистов в Минске

ТАСС07:12
РБК

В Минске задержали журналистов «Дождя»

РБК07:28
Дождь

«Либо депортируют, либо сами отправятся домой». Адвокат из Минска о том, что ждет задержанных журналистов Дождя

Дождь10:16
РИА Новости

В Минске задержали журналистов «Дождя»

РИА Новости07:59
Коммерсантъ

«Дождь» сообщил о задержании своих журналистов в Минске

Коммерсантъ07:12
КП - Беларусь

В Минске задержали троих журналистов российского телеканала

КП - Беларусь08:59

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США
Газета.Ru08:34
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Лукашенко считает, что отношения России и Белоруссии не испортятся

«Что касается перспективы (отношений России и Белоруссии. — ред.), если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией, — заблуждаетесь!» — заявил нынешний белорусский президент, говоря о ситуации с задержанными под Минском 33 гражданами России.
REGNUM06:00

В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
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