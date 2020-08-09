В Минске грубо задержали трех журналистов «Дождя», освещавших выборы
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Белорусские правоохранительные органы задержали корреспондентов российского телеканала «Дождь» Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова, который был с ними. Об этом со ссылкой на Telegram-канал «NEXTA Live» сообщает само издание.В источнике
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