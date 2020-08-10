В Минске и Бресте силовики стреляют по протестующим резиновыми пулями
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Напомним, что в Белоруссии второй день подряд проходят массовые акции протестов против результатов выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава республики Александр Лукашенко.В источнике
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Милиция использует светошумовые гранаты и резиновые пули против протестующих в Минске
Газета.Ruвчера в 15:06
Белорусские силовики начали разгон протестующих с применением спецсредств
Говорит Москвавчера в 14:57