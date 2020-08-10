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REGNUM
REGNUM

В Минске и Бресте силовики стреляют по протестующим резиновыми пулями

Напомним, что в Белоруссии второй день подряд проходят массовые акции протестов против результатов выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава республики Александр Лукашенко.В источнике
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Фонтанка.Ру

В Минске по протестующим и журналистам стреляют резиновыми пулями, в Бресте в милицию полетели файеры

Фонтанка.Рувчера в 16:14
Газета.Ru

Милиция использует светошумовые гранаты и резиновые пули против протестующих в Минске

Газета.Ruвчера в 15:06
Говорит Москва

Белорусские силовики начали разгон протестующих с применением спецсредств

Говорит Москвавчера в 14:57
Дождь

В Бресте ОМОН применяет к протестующим свотошумовые гранаты и резиновые пули

Дождьвчера в 14:58
РЕН ТВ

Белорусские силовики начали разгонять протестующих спецсредствами

РЕН ТВвчера в 14:46
Московский Комсомолец

СМИ: в Бресте подняли 38 бригаду ВДВ

Московский Комсомолецвчера в 15:34
РИА Новости

В Минске начали применять резиновые пули против протестующих

РИА Новостивчера в 15:01

Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» в матче «Спартак» — «Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
Известиявчера в 15:45

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года

Банк России продлил до 31 декабря 2020 года часть регуляторных послаблений, введенных с началом пандемии на период до 30 сентября, и предложил банкам и МФО принять дополнительные меры по поддержке заемщиков, столкнувшихся с сокращением доходов или заболевших COVID-19.
Российская газетавчера в 12:18
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Эксперты допустили отключение интернета в Белоруссии извне

Доцент кафедры телекоммуникационных систем Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ), кандидат технических наук Александр Шаромок не исключил возможность заблокировать интернет в Белоруссии извне.
РБК17:33
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ruвчера в 09:43
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«Динамо» обыграло «Урал» в матче первого тура чемпионата России

В матче первого тура российской премьер-лиги московское "Динамо" на поле "Екатеринбург Арены" обыграло команду "Урал", забив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0. У победителей встречи голами отметились Клинтон Н'Жье и Сильвестр Игбун, забившие на 38-й и 59-й минутах соответственно.
Вести.Ruвчера в 12:00

В Минске гражданские автомобили заблокировали машины внутренних войск

Два грузовика внутренних войск Белоруссии по пути на Пушкинскую площадь Минска были заблокированы несколькими легковыми автомобилями, 10 августа сообщает корреспондент РИА Новости.
ИА Красная Весна17:42
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