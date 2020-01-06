с чего всё началось

Правительство и Нацбанк Белоруссии предложили отказаться от расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории страны, говорится в Стратегии повышения доверия к нацвалюте. В документе отмечается, что для этого надо внести изменения в межправительственное соглашение с Россией.

В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

Общество Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON Накануне Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams, где сообщил, что проводимые транзакции будут проверяться и записываться в блокчейне, при этом Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON и поэтому не сможет гарантировать подтверждение транзакций.

Энергетика Стоимость нефти Brent превысила 70 долларов Ранее цены за баррель нефти Brent превысили отметку в 70 долларов в мае 2019 года.

Политика МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном МИД России призывал мировые державы, подписавшие в 2016 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.

Политика Дональд Трамп пригрозил санкциями Ираку Вашингтон будет вынужден ввести санкции против Ирака, если тот проявит враждебность по отношению к США.

Единоборства Беспутин признался, что сказал бы Путину при встрече Чемпион Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин ответил на вопрос, что он хотел бы сказать президенту России Владимиру Путину при встрече.

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