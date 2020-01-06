Экономика
РИА НовостиВ Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
Правительство и Нацбанк Белоруссии предложили отказаться от расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории страны, говорится в Стратегии повышения доверия к нацвалюте. В документе отмечается, что для этого надо внести изменения в межправительственное соглашение с Россией.
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с чего всё началось
В документе, опубликованном на сайте совета министров республики, говорится, что долларизация сбережений, расчеты между резидентами в иностранной валюте и привязка к ней при установлении цен и тарифов говорят о низком доверии к белорусскому рублю.РБК06:08
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