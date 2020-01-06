с чего всё началось

Правительство и Нацбанк Белоруссии предложили отказаться от расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории страны, говорится в Стратегии повышения доверия к нацвалюте. В документе отмечается, что для этого надо внести изменения в межправительственное соглашение с Россией.

В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

Происшествия Сотрудника «Роскосмоса» застрелил брат По предварительным данным, между братьями началась ссора и младший застрелил старшего (сотрудника «Роскосмоса») из ружья «Бекас 12М».

Здоровье Медики напомнили об угрозе инсульта любителям попариться нетрезвым Под действием высокой температуры и при употреблении алкоголя в организме происходит расширение сосудов, поэтому распитие алкогольных напитков в бане может привести к инсульту или инфаркту.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.

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Политика Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.